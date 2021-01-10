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Цыганков обошел Тайсона и признан игроком года в Украине. Шахаб - в тройке

Премьер-лига
(1 голосов)

Виктор признан лучшим футболистом ушедшего года

Цыганков обошел Тайсона и признан игроком года в Украине. Шахаб - в тройке
Новина українською

Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком 2020-го года в Украине.

Награду футболисту "бело-синих" вручили по результатах референдума, который организовало издание "Команда 1". В голосовании принимали участие тренеры и футболисты УПЛ.

В тройку лучших 23-летнего Цыганкова внесли 97 респондентов из 224-х - 43%. А первое место Виктору отдали 29% участников голосования.

Цыганков обошел Тайсона и признан игроком года в Украине. Шахаб - в тройке - изображение 1

Второе место в рейтинге занял прошлогодний победитель номинации - атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон. Тройку лучших замкнул форвард "Олимпика" Шахаб Захеди.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
fcdynamo.kiev.ua

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