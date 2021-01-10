Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков обошел Тайсона и признан игроком года в Украине. Шахаб - в тройке
Виктор признан лучшим футболистом ушедшего года
Вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков признан лучшим игроком 2020-го года в Украине.
Награду футболисту "бело-синих" вручили по результатах референдума, который организовало издание "Команда 1". В голосовании принимали участие тренеры и футболисты УПЛ.
В тройку лучших 23-летнего Цыганкова внесли 97 респондентов из 224-х - 43%. А первое место Виктору отдали 29% участников голосования.
Второе место в рейтинге занял прошлогодний победитель номинации - атакующий полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон. Тройку лучших замкнул форвард "Олимпика" Шахаб Захеди.
Популярное сейчас
- Один из лидеров Александрии может перейти в Днепр-1
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Коваленко согласовал контракт с Аталантой, Шахтер снова отдал игрока в аренду Десне. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
- Вингер сборной Украины стал отцом 2 января. ФОТО