Алексей Зозуля вернулся в Колос

Защитник ковалевского " Колоса " Алексей Зоуля подписал новое соглашение с клубом, сообщил агент футболиста Александр Панков.

Новый контракт рассчитан на 1,5 года. Накануне речь шла о том, что 28-летний игрок покинул клуб.

За "Колос" Алексей выступает с лета 2017 года, в этом сезоне на его счету 5 матчей в УПЛ.