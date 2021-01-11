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Алексей Зозуля вернулся в Колос

Премьер-лига
(1 голосов)

Новое соглашение

Алексей Зозуля вернулся в Колос
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Защитник ковалевского "Колоса" Алексей Зоуля подписал новое соглашение с клубом, сообщил агент футболиста Александр Панков.

Новый контракт рассчитан на 1,5 года. Накануне речь шла о том, что 28-летний игрок покинул клуб.

За "Колос" Алексей выступает с лета 2017 года, в этом сезоне на его счету 5 матчей в УПЛ.

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В статье: Алексей Зозуля Колос (Ковалевка) Александр Панков
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