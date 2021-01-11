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Поражение Мариуполя от Слована Остап Маркевич объяснил собственными экспериментами
Спарринг в Турции
Накануне азовцы провели на сборе первый спарринг в 2021 году. "
- Оцениваю игру положительно. Мы ее провели на хорошем уровне. Конечно, было видно, что кондиций нам еще не хватает для того, чтобы соперничать с такой командой как "Слован". Это участник Лиги Европы, плюс эта команда находится уже на завершающем этапе подготовки - через неделю у них официальная игра. Поэтому в плане готовности были немного не в равных условиях. Но, повторюсь, игра мне понравилась. Думаю, мы на правильном пути.
Будем смотреть игру и разбирать ошибки. У нас были совсем молодые ребята в линии обороны, которые еще не играли на таком уровне. Они пришли из молодежного футбола. Где-то через это мы ошибались сзади, но в атакующих действиях, считаю, мы неплохо выглядели.
- Против "Слована" за "Мариуполь" дебютировали Драмбаев и Меличенко. Как оцениваете их игру?
- Очень хорошо. Уверен, со временем они будут очень полезны нашей команде. Думаю, пригласив их, мы не ошиблись.
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