Днепр-1 должен рассчитаться с долгами, в Турцию отправятся без новичков

Днепровский " Днепр-1 " вышел из отпуска и подготовку ко второй части чемпионата начинает с медосмотра и сдачи ПЦР-тестов.

Команда планирует провести первую тренировку на игровом поле на своей базе, там "Днепр-1" будет заниматься до 13 января.

14 января днепряне транзитом через Харьков возьмут курс на Турцию. Там команда Йовичевича будет две недели. График контрольных матчей и соперников еще определяют. Пока достигнута договоренность о спарринге с представителем чемпионата Сербии клубом "Чукарички".

Что касается потенциальных новичков, в том числе возможен переход из "Александрии" в "Днепр-1" Кирилла Ковальца и легионеров из Хорватии, то их появление возможно будет только на сборе в Турции. До этого момента клуб должен утвердить трансферный бюджет на 2021 и погасить задолженность, которая образовалась перед видходом коллектива в отпуск.