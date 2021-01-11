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Днепр-1 должен рассчитаться с долгами, в Турцию отправятся без новичков
По крайней мере потенциальных
Днепровский "
Команда планирует провести первую тренировку на игровом поле на своей базе, там "Днепр-1" будет заниматься до 13 января.
14 января днепряне транзитом через Харьков возьмут курс на Турцию. Там команда Йовичевича будет две недели. График контрольных матчей и соперников еще определяют. Пока достигнута договоренность о спарринге с представителем чемпионата Сербии клубом "Чукарички".
Что касается потенциальных новичков, в том числе возможен переход из "Александрии" в "Днепр-1" Кирилла Ковальца и легионеров из Хорватии, то их появление возможно будет только на сборе в Турции. До этого момента клуб должен утвердить трансферный бюджет на 2021 и погасить задолженность, которая образовалась перед видходом коллектива в отпуск.
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