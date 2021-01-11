Луческу переживает за качество газона НСК Олимпийский

После медосмотра 15 января киевское " Динамо " отправится на сбор в Дубай (ОАЭ) и там пробудет 10 дней.

Потом, сообщил главный тренер Мирча Луческу, команда отправляется в Турцию и вернется за 5 дней до матча с донецким "Олимпиком".

Я надеюсь, что газон будет в хорошем состоянии, потому что эта зима - суровая, - сказал Мирча Луческу румынскому изданию prosport.ro.

Поединок "Динамо" - "Олимпик" состоится 13 февраля на НСК "Олимпийский".

Напомним, что домашние матчи на стадионе проводят киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".