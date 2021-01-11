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Луческу переживает за качество газона НСК Олимпийский
К матчу с донецким "Олимпиком"
После медосмотра 15 января киевское "
Потом, сообщил главный тренер Мирча Луческу, команда отправляется в Турцию и вернется за 5 дней до матча с донецким "Олимпиком".
Я надеюсь, что газон будет в хорошем состоянии, потому что эта зима - суровая, - сказал Мирча Луческу румынскому изданию prosport.ro.
Поединок "Динамо" - "Олимпик" состоится 13 февраля на НСК "Олимпийский".
Напомним, что домашние матчи на стадионе проводят киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".
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