  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Луческу переживает за качество газона НСК Олимпийский
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Луческу переживает за качество газона НСК Олимпийский

Премьер-лига
(1 голосов)

К матчу с донецким "Олимпиком"

Луческу переживает за качество газона НСК Олимпийский
Новина українською

После медосмотра 15 января киевское "Динамо" отправится на сбор в Дубай (ОАЭ) и там пробудет 10 дней.

Потом, сообщил главный тренер Мирча Луческу, команда отправляется в Турцию и вернется за 5 дней до матча с донецким "Олимпиком".

Я надеюсь, что газон будет в хорошем состоянии, потому что эта зима - суровая, - сказал Мирча Луческу румынскому изданию prosport.ro.

Поединок "Динамо" - "Олимпик" состоится 13 февраля на НСК "Олимпийский".

Напомним, что домашние матчи на стадионе проводят киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер".

Читайте такжеПалкин: Поддержание газона Олимпийского в нормальном состоянии мы взяли на себя
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мирча Луческу Олимпик (Донецк) НСК Олимпийский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
storm_ua (Николаев)
11.01.2021 в 11:21
а я переживаю за качество тебя как тренера, цыган..Гоу хом лучше.
Ответить
0
-2
Wille_kiev (Украина)
11.01.2021 в 10:04
Суровая? Суровых зим уже лет 15 не видно...
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...