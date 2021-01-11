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Сегодня Ворскла вылетит в Турцию - Максимов должен определиться с составом
Минус 6 исполнителей
Полтавская "
В ней среди игроков бело-зеленых не участвовали 6 футболистов.
По словам главного тренера Юрия Максимова, окончательный список игроков, которые не будут готовиться к сезону с полтавчанами, будет определен сегодня, 11 января.
После обеда (в 16:00) запланирован вылет команды на сбор в Турцию. В городе Лара "Ворскла" пробудет до 7 февраля.
В Турции полтавчане сыграют четыре спарринга против команд Сербии, Черногории и Боснии.
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