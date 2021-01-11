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Сегодня Ворскла вылетит в Турцию - Максимов должен определиться с составом

Премьер-лига
(1 голосов)

Минус 6 исполнителей

Сегодня Ворскла вылетит в Турцию - Максимов должен определиться с составом
Новина українською

Полтавская "Ворскла" вчера, 10 января, вышла из отпуска и провела первую «втягивающую» тренировку.

В ней среди игроков бело-зеленых не участвовали 6 футболистов.

По словам главного тренера Юрия Максимова, окончательный список игроков, которые не будут готовиться к сезону с полтавчанами, будет определен сегодня, 11 января.

После обеда (в 16:00) запланирован вылет команды на сбор в Турцию. В городе Лара "Ворскла" пробудет до 7 февраля.

В Турции полтавчане сыграют четыре спарринга против команд Сербии, Черногории и Боснии.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов тренировочный сбор
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Комментарии (1)
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Hanter44 (Baburka)
11.01.2021 в 11:26
Вот определится-тогда и пишите.А так о чем вы писали?
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