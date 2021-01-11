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По требованию тренера ПФК Львов заблаговременно начал подготовку к весеннему этапу УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

В составе - 17 игроков

По требованию тренера ПФК Львов заблаговременно начал подготовку к весеннему этапу УПЛ
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Первый этап подготовки к весенней части чемпионата УПЛ ПФК "Львов" начал на 4 дня раньше, чем это было запланировано.

Это вызвано желанием исполняющего обязанности главного тренера Виталия Шумского просмотреть несколько потенциальных новичков, которые выступают в любительском чемпионате Львовщины. Пока в тренировочном лагере «горожан» 17 футболистов, среди них и первый «зимний» новобранец Иван Лобай - воспитанник "Карпат".

Легионеры должны вернуться из отпуска 14 января и сразу отправятся на следующий этап подготовки - в Харькове. Правда, все усилия львовян найти спарринг-партнеров на закарпатском сборе пока не увенчались успехом. Не исключено, что придется ограничиться двухсторонкой.

Заключительный этап подготовки «Львов» проведет в Турции с 24 января по 6 февраля.

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В статье: ФК Львов Виталий Шумский ПФК Львов
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Комментарии (1)
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qweqweqwe (123)
11.01.2021 в 11:24
отправятся на следующий этап подготовки - в Харькове. Правда, все усилия львовян найти спарринг-партнеров на закарпатском сборе ???? так где у них сбор?
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