По требованию тренера ПФК Львов заблаговременно начал подготовку к весеннему этапу УПЛ

Первый этап подготовки к весенней части чемпионата УПЛ ПФК " Львов " начал на 4 дня раньше, чем это было запланировано.

Это вызвано желанием исполняющего обязанности главного тренера Виталия Шумского просмотреть несколько потенциальных новичков, которые выступают в любительском чемпионате Львовщины. Пока в тренировочном лагере «горожан» 17 футболистов, среди них и первый «зимний» новобранец Иван Лобай - воспитанник "Карпат".

Легионеры должны вернуться из отпуска 14 января и сразу отправятся на следующий этап подготовки - в Харькове. Правда, все усилия львовян найти спарринг-партнеров на закарпатском сборе пока не увенчались успехом. Не исключено, что придется ограничиться двухсторонкой.

Заключительный этап подготовки «Львов» проведет в Турции с 24 января по 6 февраля.