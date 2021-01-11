  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Футболист Динамо перенес операцию после разрыва крестообразных связок
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Футболист Динамо перенес операцию после разрыва крестообразных связок

Премьер-лига
(1 голосов)

Операция прошла успешно

Футболист Динамо перенес операцию после разрыва крестообразных связок
Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Ю-21 Антон Боль получил разрыв крестообразных связок, сообщает Динамомания.

18-ти летний футболист перенес операцию в Барселоне. Его рассматривали как одного из кандидатов на зимний сбор с первой командой

В составе Ю-19 футболист сыграл 8 матчей в чемпионате, забив 1 мяч. За Ю-21 провел 6 выступлений, результативными действиями не отличился. Напомним, что в текущем сезоне Антон Боль попал в заявку первой команды УПЛ против Ингульца, но на поле не вышел.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо U-19 (Киев) Антон Боль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...