Футболист Динамо перенес операцию после разрыва крестообразных связок

Центральный защитник киевского "Динамо" Ю-21 Антон Боль получил разрыв крестообразных связок, сообщает Динамомания.

18-ти летний футболист перенес операцию в Барселоне. Его рассматривали как одного из кандидатов на зимний сбор с первой командой

В составе Ю-19 футболист сыграл 8 матчей в чемпионате, забив 1 мяч. За Ю-21 провел 6 выступлений, результативными действиями не отличился. Напомним, что в текущем сезоне Антон Боль попал в заявку первой команды УПЛ против Ингульца, но на поле не вышел.