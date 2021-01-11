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Артем Беседин рассказал о подготовке к возвращению в футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

После годичной дисквалификации

Артем Беседин рассказал о подготовке к возвращению в футбол
Новина українською

Нападающий "Динамо" Артем Беседин рассказал о своей подготовке к возвращению в футбол и о том, как провел отпуск.

- То, что собрание пройдет в ОАЭ - это плюс для команды?

- Посмотрим, плюс или минус. Я думаю, что плюс. Там хорошие условия, самое главное - хорошо подготовиться и вернуться домой в боевых кондициях.

- Ты долго находился вне футбола. Соскучился по большой игре?

- Соскучился - не то слово. Самое главное, что дождался и вернулся.

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- Медосмотр - это банальная проверка ваших кондиций?

- Да, мы каждые полгода проходим медосмотр. Обычная процедура.

- Как провел отпуск?

- Был дома с семьей, отдыхать никуда не ездил. Готовился на базе, занимался практически каждый день. Должен быть хорошо подготовлен. Сегодня первая тренировка.

- Вчера игроки собрались на базе и сдали тесты на коронавирус. Был рад видеть ребят? Что обсуждали?

- Мы виделись и до этого. И на базе, и вне ее, и на новогодние праздники. Конечно, был рад всех видеть.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин
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Источник:
Динамоманія

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