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Артем Беседин рассказал о подготовке к возвращению в футбол
После годичной дисквалификации
Нападающий "
- То, что собрание пройдет в ОАЭ - это плюс для команды?
- Посмотрим, плюс или минус. Я думаю, что плюс. Там хорошие условия, самое главное - хорошо подготовиться и вернуться домой в боевых кондициях.
- Ты долго находился вне футбола. Соскучился по большой игре?
- Соскучился - не то слово. Самое главное, что дождался и вернулся.
- Медосмотр - это банальная проверка ваших кондиций?
- Да, мы каждые полгода проходим медосмотр. Обычная процедура.
- Как провел отпуск?
- Был дома с семьей, отдыхать никуда не ездил. Готовился на базе, занимался практически каждый день. Должен быть хорошо подготовлен. Сегодня первая тренировка.
- Вчера игроки собрались на базе и сдали тесты на коронавирус. Был рад видеть ребят? Что обсуждали?
- Мы виделись и до этого. И на базе, и вне ее, и на новогодние праздники. Конечно, был рад всех видеть.
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