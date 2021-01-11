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Луческу: На первых тренировках в Динамо у меня было 8 игроков
Самому интересно, что будет весной
Мирча Луческу, коуч киевского "
Это был хороший отрезок чемпионата, смотря на то, каким было мое начало в "Динамо". Потому что на первых тренировках у меня было всего 8 игроков. Это был тот карантинный период, когда они немного тренировались, и много получали травмы. Трудно, трудно.
К счастью, нам удалось выйти в Лигу чемпионов. Это придало игрокам энтузиазма и дополнительной мотивации. К сожалению, осенью мы потеряли 15 исполнителей и пришлось менять позиции игроков на поле. Взяли молодых футболистов, но все закончилось хорошо.
Нельзя сказать, что нам не удалась первая половина сезона. Посмотрим, что будет весной, - цитирует тренера румынское издание prosport.ro.
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