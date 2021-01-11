Луческу: На первых тренировках в Динамо у меня было 8 игроков

Мирча Луческу, коуч киевского " Динамо ", ставит положительную оценку своей команде за первую часть сезона 2020/2021.

Это был хороший отрезок чемпионата, смотря на то, каким было мое начало в "Динамо". Потому что на первых тренировках у меня было всего 8 игроков. Это был тот карантинный период, когда они немного тренировались, и много получали травмы. Трудно, трудно.

К счастью, нам удалось выйти в Лигу чемпионов. Это придало игрокам энтузиазма и дополнительной мотивации. К сожалению, осенью мы потеряли 15 исполнителей и пришлось менять позиции игроков на поле. Взяли молодых футболистов, но все закончилось хорошо.

Нельзя сказать, что нам не удалась первая половина сезона. Посмотрим, что будет весной, - цитирует тренера румынское издание prosport.ro.