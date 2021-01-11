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ПФК Львов покинут двое легионеров
Один из них был игроком основы
Оба игроков перешли в ПФК "Львов" в августе 2020 года.
Челич провел 4 поединка и забил 1 гол, а Айнсалу провел 11 поединков, результативными действиями не отметился.
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Источник:meta-ratings
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