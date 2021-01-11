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ПФК Львов покинут двое легионеров

Премьер-лига
(1 голосов)

Один из них был игроком основы

ПФК Львов покинут двое легионеров
Новина українською

ПФК "Львов" больше не рассчитывает на легионеров хавбека из Эстонии Микеля Айнсалу и защитника-хорвата Макса Челича.

Оба игроков перешли в ПФК "Львов" в августе 2020 года.

Челич провел 4 поединка и забил 1 гол, а Айнсалу провел 11 поединков, результативными действиями не отметился.

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В статье: ФК Львов Михкель Айнсалу Макс Челич ПФК Львов
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