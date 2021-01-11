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Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Премьер-лига
(4 голосов)

Лучший в УПЛ

Герой футбольного дня. Виктор Цыганков
Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Итак, вчера Виктор Цыганков был признан лучшим футболистом 2020 года в украинской Премьер-лиге. Так проголосовали тренеры и его коллеги по чемпионату.

Это первая такая награда для игрока киевского "Динамо" с 2014 года, когда ее получил Андрей Ярмоленко. С тех пор - только бразильцы "Шахтера". Цыганков разбил их гегемонию в самом тонком месте: старшее поколение "Горняков" уже на спаде и не тащит в каждом матче, а молодые - Тете, Соломон, Маркос Антонио - талантливые, но еще не играют на всю мощь.

Безусловно, сам Виктор тоже совершил многое. У него 8 голов в 12 турах чемпионата, без которых "Динамо" и не мечтало бы о лидерстве в УПЛ. Цыганков вытаскивал очень сложные матчи. Спас для Киева ничью против "Колоса", соорудил по два гола в ворота "Днепра-1" и "Мариуполя", добил "Ворсклу".

Он с честью прошел испытание имени Луческу. Помните, на старте сезона Мирча усадил неготового Виктора в запас и без него победил в Суперкубке, а потом и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов? В какой-то момент показалось, что "Динамо" отлично справляется и без своего главного таланта, но с тех пор Жерсон лишь деградировал, а Цыганков прибавлял.

Герой футбольного дня. Виктор Цыганков - изображение 1

Вообще это вздор, что Луческу не умеет работать с украинцами. Справедливо другое: он предпочитает работать с технически одаренными футболистами. И если у него есть выбор, то он всегда выберет Алана Патрика, а не Гречишкина. Надо ли удивляться, что после прихода Луческу в "Динамо" наибольший прогресс показали самые техничные игроки в своих амплуа - Цыганков, Шапаренко и Забарный?

Причем если прогресс Шапаренко и Забарного - это пока внутреннее дело УПЛ, парни еще откровенно "сырые", то Цыганков постепенно подходит к планке, за которой его могут ждать предложения из-за рубежа. Его выступление на "Камп Ноу" против "Барсы" и гол в ворота сборной Испании точно не остались незамеченными. Вероятно, это и есть самое ценное достижение Виктора в 2020 году.

УПЛ за последние лет пять превратилась в эдакую "вещь-в-себе", ее награды и призы относительны, не имеющие ничего общего с глобальной шкалой успешности. Например, Александр Филиппов - один из героев прошлого чемпионата Украины - не закрепился даже в аутсайдере бельгийского первенства. Сейчас "Сент-Трюйден" покупает 33-летнего африканца, чтобы его заменить, а то у Филиппова 1 гол за полгода. Большой мастер УПЛ оказался пустышкой даже во второсортном европейском чемпионате.

Цыганкову сильно повезло с Луческу. Даже сейчас, несмотря на все природные задатки, он еще не готов играть в основе клуба топ-чемпионата. Лидеру "Динамо" нужно прибавлять в напористости, смелости, а главное - интенсивности. Нужно повышать КПД и четче реализовывать моменты. При Михайличенко было ощущение, что Виктор здесь зря теряет время, и полезнее сидеть на скамейке в условном "Айнтрахте", чем участвовать в бей-беги от "динамовских сердец". А вот Луческу - один из немногих, кто еще умеет выводить игроков из несильной лиги на уровень, на котором они способны не сидеть, а играть на Западе. Кто не верит - спросите у Мхитаряна.

Так что награда за 2020 год Цыганкову хоть и заслужена, но это лишь промежуточный этап. Впереди очень много работы, если, конечно, Виктору не хочется пойти по стопам Коноплянки. В 2013-м году Женя тоже был признан лучшим в УПЛ и, видимо, посчитал себя царем горы. Итог всем хорошо известен.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) герой футбольного дня Виктор Цыганков
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Комментарии (13)
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Djon (Киев)
11.01.2021 в 14:46
Молодец Виктор! Не все было в прошлом году гладко, но ничего, все придет с опытом. Немного прибавить не помешает.
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
11.01.2021 в 14:11
Приз лучшей актрисе года вручили, ждем номинации "лучший актер года"...
Ответить
0
-4
Djon (Киев)
11.01.2021 в 14:45
лучшая актриса - это задница луксора
Ответить
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2021 в 14:46
Тут этих задниц полно...
0
0
dmitroj88
11.01.2021 в 13:09
Уже один "вечно лучший и молодой" сидит плотно на банке в зачуханном ВестХеме. Давайте продвигать второго.
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.01.2021 в 13:07
беги, витя, беги!
Ответить
+3
-3
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.01.2021 в 13:18
песди тиран, песди...
Ответить
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.01.2021 в 13:20
инна, вика, инна!
+1
-2
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.01.2021 в 13:24
Інна - твоя дружина?
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
11.01.2021 в 13:27
до сих пор не привыкла, овца, что инна - это иди на хйу? так что снова инна!
+3
-2
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
11.01.2021 в 14:46
Клоун ослоумный, ты Вите в подмётки не годишься, можешь только пособие переселенца получать, Петросян лишнехромосомный
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
11.01.2021 в 12:42
Уходить в конце сезона и тогда будет толк
Ответить
+3
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.01.2021 в 13:19
А контракт? Чого ж чорна сова не втікла?
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+2
-3


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