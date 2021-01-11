Герой футбольного дня. Виктор Цыганков

Итак, вчера Виктор Цыганков был признан лучшим футболистом 2020 года в украинской Премьер-лиге. Так проголосовали тренеры и его коллеги по чемпионату.

Это первая такая награда для игрока киевского "Динамо" с 2014 года, когда ее получил Андрей Ярмоленко. С тех пор - только бразильцы "Шахтера". Цыганков разбил их гегемонию в самом тонком месте: старшее поколение "Горняков" уже на спаде и не тащит в каждом матче, а молодые - Тете, Соломон, Маркос Антонио - талантливые, но еще не играют на всю мощь.

Безусловно, сам Виктор тоже совершил многое. У него 8 голов в 12 турах чемпионата, без которых "Динамо" и не мечтало бы о лидерстве в УПЛ. Цыганков вытаскивал очень сложные матчи. Спас для Киева ничью против "Колоса", соорудил по два гола в ворота "Днепра-1" и "Мариуполя", добил "Ворсклу".

Он с честью прошел испытание имени Луческу. Помните, на старте сезона Мирча усадил неготового Виктора в запас и без него победил в Суперкубке, а потом и вышел в групповой раунд Лиги чемпионов? В какой-то момент показалось, что "Динамо" отлично справляется и без своего главного таланта, но с тех пор Жерсон лишь деградировал, а Цыганков прибавлял.

Вообще это вздор, что Луческу не умеет работать с украинцами. Справедливо другое: он предпочитает работать с технически одаренными футболистами. И если у него есть выбор, то он всегда выберет Алана Патрика, а не Гречишкина. Надо ли удивляться, что после прихода Луческу в "Динамо" наибольший прогресс показали самые техничные игроки в своих амплуа - Цыганков, Шапаренко и Забарный?

Причем если прогресс Шапаренко и Забарного - это пока внутреннее дело УПЛ, парни еще откровенно "сырые", то Цыганков постепенно подходит к планке, за которой его могут ждать предложения из-за рубежа. Его выступление на "Камп Ноу" против "Барсы" и гол в ворота сборной Испании точно не остались незамеченными. Вероятно, это и есть самое ценное достижение Виктора в 2020 году.

УПЛ за последние лет пять превратилась в эдакую "вещь-в-себе", ее награды и призы относительны, не имеющие ничего общего с глобальной шкалой успешности. Например, Александр Филиппов - один из героев прошлого чемпионата Украины - не закрепился даже в аутсайдере бельгийского первенства. Сейчас "Сент-Трюйден" покупает 33-летнего африканца, чтобы его заменить, а то у Филиппова 1 гол за полгода. Большой мастер УПЛ оказался пустышкой даже во второсортном европейском чемпионате.

Цыганкову сильно повезло с Луческу. Даже сейчас, несмотря на все природные задатки, он еще не готов играть в основе клуба топ-чемпионата. Лидеру "Динамо" нужно прибавлять в напористости, смелости, а главное - интенсивности. Нужно повышать КПД и четче реализовывать моменты. При Михайличенко было ощущение, что Виктор здесь зря теряет время, и полезнее сидеть на скамейке в условном "Айнтрахте", чем участвовать в бей-беги от "динамовских сердец". А вот Луческу - один из немногих, кто еще умеет выводить игроков из несильной лиги на уровень, на котором они способны не сидеть, а играть на Западе. Кто не верит - спросите у Мхитаряна.

Так что награда за 2020 год Цыганкову хоть и заслужена, но это лишь промежуточный этап. Впереди очень много работы, если, конечно, Виктору не хочется пойти по стопам Коноплянки. В 2013-м году Женя тоже был признан лучшим в УПЛ и, видимо, посчитал себя царем горы. Итог всем хорошо известен.