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Забарный: Если остановиться в развитии, то обязательно найдется игрок, который будет сильнее
Защитник Динамо о подготовке ко второй части сезона
Футболист киевского "Динамо" Илья Забарный поделился своими ожиданиями от сборов.
- Какие ожидания от старта работы?
- Посмотрим. Мы еще не знаем, как она будет начинаться. Всем интересно, какие будут тренировки — будем много бегать, или с мячом больше заниматься. Но скоро узнаем.
- Это будут первые большие сборы для тебя с первой командой. Что чувствуешь?
- Прежде всего, хочется хорошо подготовиться. В прошлый раз меня привлекали как к матчам юношеской, так и первой команд, поэтому, возможно, из-за этого не удалось набрать оптимальных кондиций. Сейчас оба сбора пройду с первой командой, и, думаю, хорошо подготовлюсь к сезону.
- Осенью ты провел много матчей как в "Динамо", так и в национальной сборной. Ты видишь сам, над чем тебе нужно работать в первую очередь?
- Думаю, каждому футболисту всегда нужно работать над собой. Если остановиться в развитии, то обязательно найдется игрок, который будет сильнее.
Что можешь сказать о "Брюгге", с которым предстоит сыграть в Лиге Европы?
- Думаю, что это сильная команда. Уверен, матчи будут тяжелыми, но интересными. Ждем это противостояние с нетерпением.
- Ты попал в список топ-50 лучших дебютантов Лиги чемпионов. Знал об этом, и как относишься к подобным признаниям?
- Мне мама как-то утром сбросила статью об этом, а я сначала даже не обратил внимания на нее (улыбается). Потом все чаще стали говорить об этом, но ничего особенного в этом не вижу - попал и попал. Приятно, но пока это ничего не дает мне.
В текущем сезоне УПЛ Илья Забарный провел 18 выступлений, результативными действиями не отличился. Напомним, что сегодня, 11 января киевляне вышли с отпуска и пройдут плановое медицинское обследование.
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