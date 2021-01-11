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Забарный: Если остановиться в развитии, то обязательно найдется игрок, который будет сильнее

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник Динамо о подготовке ко второй части сезона

Забарный: Если остановиться в развитии, то обязательно найдется игрок, который будет сильнее
Новина українською

Футболист киевского "Динамо" Илья Забарный поделился своими ожиданиями от сборов.

- Какие ожидания от старта работы?

- Посмотрим. Мы еще не знаем, как она будет начинаться. Всем интересно, какие будут тренировки — будем много бегать, или с мячом больше заниматься. Но скоро узнаем.

- Это будут первые большие сборы для тебя с первой командой. Что чувствуешь?

- Прежде всего, хочется хорошо подготовиться. В прошлый раз меня привлекали как к матчам юношеской, так и первой команд, поэтому, возможно, из-за этого не удалось набрать оптимальных кондиций. Сейчас оба сбора пройду с первой командой, и, думаю, хорошо подготовлюсь к сезону.

- Осенью ты провел много матчей как в "Динамо", так и в национальной сборной. Ты видишь сам, над чем тебе нужно работать в первую очередь?

- Думаю, каждому футболисту всегда нужно работать над собой. Если остановиться в развитии, то обязательно найдется игрок, который будет сильнее.

Что можешь сказать о "Брюгге", с которым предстоит сыграть в Лиге Европы?

- Думаю, что это сильная команда. Уверен, матчи будут тяжелыми, но интересными. Ждем это противостояние с нетерпением.

- Ты попал в список топ-50 лучших дебютантов Лиги чемпионов. Знал об этом, и как относишься к подобным признаниям?

- Мне мама как-то утром сбросила статью об этом, а я сначала даже не обратил внимания на нее (улыбается). Потом все чаще стали говорить об этом, но ничего особенного в этом не вижу - попал и попал. Приятно, но пока это ничего не дает мне.

В текущем сезоне УПЛ Илья Забарный провел 18 выступлений, результативными действиями не отличился. Напомним, что сегодня, 11 января киевляне вышли с отпуска и пройдут плановое медицинское обследование.

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В статье: Динамо (Киев) сборы УПЛ Илья Забарный
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Источник:
Динамо Киев

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