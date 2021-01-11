Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом

Футбольный журналист, общественный деятель и основатель футбольного музея из Горловки Сергей Анненков в 2014 году оказался в водовороте военных событий в оккупированной части Донбасса.

Боевики из России его наказали двухнедельным заключением за поездку на футбол во Львов, рассказал сам Анненков в интервью Чемпиону.

Сергей решил перебираться из оккупированного Россией родного города и хотел вывезти из Горловки экспонаты музея.