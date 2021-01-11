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Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом

Премьер-лига
(1 голосов)

Спасти успели только доску с надписью на школе

Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
Новина українською

Футбольный журналист, общественный деятель и основатель футбольного музея из Горловки Сергей Анненков в 2014 году оказался в водовороте военных событий в оккупированной части Донбасса.

Боевики из России его наказали двухнедельным заключением за поездку на футбол во Львов, рассказал сам Анненков в интервью Чемпиону.

Сергей решил перебираться из оккупированного Россией родного города и хотел вывезти из Горловки экспонаты музея.

Но его тоже успели разграбить - "хозяйничали" люди от новой власти. Позволили взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить. А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем записали это на видеокамеру.

Сказали, что Ребров - злейший враг "ДНР". Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансового помог им в "борьбе с бандеровцами". Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом. Я успел вывезти гранитную доску с надписью "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе №40.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) война с Россией
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Источник:
Чемпіон

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Комментарии (5)
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ascent (Луксор)
11.01.2021 в 14:22
Жесть, если источник не врет... Мы же к футболистам из ОРДЛО нормально относимся, так за что же нас там не любят? Жесть...
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+1
0
ihor7 (Тернопіль)
11.01.2021 в 14:21
Да какая разница.
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+3
0
Конфуцій (Львів)
11.01.2021 в 14:04
Брехня, не може бути такого, "там же наши люди..."
Ответить
+3
-1
Veresen (Київ)
11.01.2021 в 14:21
Є такі, як Сергій Анненков, хіба не наші? Є окупанти і колоборанти, таких нашими і не називають.
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+1
-2
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ascent (Луксор)
11.01.2021 в 14:23
Он же в ковычки взял...
+2
0


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