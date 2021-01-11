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Российские боевики в Горловке сжигают портреты Реброва и объявляют злейшим врагом
Спасти успели только доску с надписью на школе
Футбольный журналист, общественный деятель и основатель футбольного музея из Горловки Сергей Анненков в 2014 году оказался в водовороте военных событий в оккупированной части Донбасса.
Боевики из России его наказали двухнедельным заключением за поездку на футбол во Львов, рассказал сам Анненков в интервью Чемпиону.
Сергей решил перебираться из оккупированного Россией родного города и хотел вывезти из Горловки экспонаты музея.
Но его тоже успели разграбить - "хозяйничали" люди от новой власти. Позволили взять с собой только часть шарфов и футболок. Вымпелы и почти все значки пришлось оставить. А футболку уроженца Горловки Сергея Реброва забрали и сожгли в присутствии начальника управления физкультуры и спорта горсовета. Причем записали это на видеокамеру.
Сказали, что Ребров - злейший враг "ДНР". Оказывается, на Сергея Станиславовича выходили местные с просьбой, чтобы он финансового помог им в "борьбе с бандеровцами". Сергей отказался и сразу стал злейшим врагом. Я успел вывезти гранитную доску с надписью "Здесь учился Сергей Ребров", которая висела в школе №40.
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