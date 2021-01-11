  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Стало известно, кого Максимов не берет на сборы Ворсклы
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, кого Максимов не берет на сборы Ворсклы

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб устроил чистку перед сборами

Стало известно, кого Максимов не берет на сборы Ворсклы
Новина українською

На официальном сайте клуба "Ворскла" опубликовала список футболистов, которые не отправятся на зимние сборы. Это Владимир Баенко, Евгений Опанасенко, Денис Васин, Иван Пешич и Никита Татарков.

Сотрудничество с последним досрочного прекращено по соглашению сторон, и он уже покинул расположение клуба. У остальных вышеупомянутых футболистов трудовое соглашение с "Ворсклой" до сих пор действует, однако клуб поможет им в поисках вариантов для продолжения профессиональной карьеры. Ранее полтавский клуб подписал защитника из Испании Амилькар Коджови, футболиста сборной Люксембурга Оливье Тилля и на правах аренды полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили. А также недавно объявила о подписании двухлетнего контракта с бразильцем Луизао.

Читайте такжеВорскла - самый активный игрок на трансферах УПЛ. Как изменится команда к февралю?

Напомним, что уже сегодня Ворскла, 11 января отправится в Турцию на первые зимние сборы, которые продлятся до 6 февраля. В текущем сезоне УПЛ клуб находится на 5-ом месте, имея равное количество очков с "Зарей" (20).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) сборы УПЛ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Ворскла

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...