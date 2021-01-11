Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, кого Максимов не берет на сборы Ворсклы
Клуб устроил чистку перед сборами
На официальном сайте клуба "Ворскла" опубликовала список футболистов, которые не отправятся на зимние сборы. Это Владимир Баенко, Евгений Опанасенко, Денис Васин, Иван Пешич и Никита Татарков.
Сотрудничество с последним досрочного прекращено по соглашению сторон, и он уже покинул расположение клуба. У остальных вышеупомянутых футболистов трудовое соглашение с "Ворсклой" до сих пор действует, однако клуб поможет им в поисках вариантов для продолжения профессиональной карьеры. Ранее полтавский клуб подписал защитника из Испании Амилькар Коджови, футболиста сборной Люксембурга Оливье Тилля и на правах аренды полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили. А также недавно объявила о подписании двухлетнего контракта с бразильцем Луизао.
Напомним, что уже сегодня Ворскла, 11 января отправится в Турцию на первые зимние сборы, которые продлятся до 6 февраля. В текущем сезоне УПЛ клуб находится на 5-ом месте, имея равное количество очков с "Зарей" (20).
Популярное сейчас
- Футболист Динамо перенес операцию после разрыва крестообразных связок
- Алексей Зозуля вернулся в Колос
- Наставник Гента заговорил о возможности перехода Яремчука
- Днепр-1 следит за Ковальцом, Львов укрепляет оборону. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Невероятный Халк. Денис Попов демонстрирует сумасшедшую мускулатуру. ФОТО
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО