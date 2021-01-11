Стало известно, кого Максимов не берет на сборы Ворсклы

На официальном сайте клуба "Ворскла" опубликовала список футболистов, которые не отправятся на зимние сборы. Это Владимир Баенко, Евгений Опанасенко, Денис Васин, Иван Пешич и Никита Татарков.

Сотрудничество с последним досрочного прекращено по соглашению сторон, и он уже покинул расположение клуба. У остальных вышеупомянутых футболистов трудовое соглашение с "Ворсклой" до сих пор действует, однако клуб поможет им в поисках вариантов для продолжения профессиональной карьеры. Ранее полтавский клуб подписал защитника из Испании Амилькар Коджови, футболиста сборной Люксембурга Оливье Тилля и на правах аренды полузащитника киевского "Динамо" Георгия Цитаишвили. А также недавно объявила о подписании двухлетнего контракта с бразильцем Луизао.

Напомним, что уже сегодня Ворскла, 11 января отправится в Турцию на первые зимние сборы, которые продлятся до 6 февраля. В текущем сезоне УПЛ клуб находится на 5-ом месте, имея равное количество очков с "Зарей" (20).