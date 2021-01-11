На просмотре Колоса побывает игрок из Второй лиги

22-летний полузащитник хмельницкого "Подолья" Таде Алваро Нгамба попробует свои силы в ковалевском " Колосе ".

Он находился на просмотре в ковалевской команде летом, но тогда "Колос" камерунско-французского легионера так и не подписал.

Нгамба является воспитанником "Ниццы", играл за "Паганезе" в итальянской серии С, был на контракте в бельгийском "Ла Лувьере".

В этом сезоне "Тади" провел 7 матчей за "Подолье".