Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
На просмотре Колоса побывает игрок из Второй лиги
Уже во второй раз
22-летний полузащитник хмельницкого "Подолья" Таде Алваро Нгамба попробует свои силы в ковалевском "
Он находился на просмотре в ковалевской команде летом, но тогда "Колос" камерунско-французского легионера так и не подписал.
Нгамба является воспитанником "Ниццы", играл за "Паганезе" в итальянской серии С, был на контракте в бельгийском "Ла Лувьере".
В этом сезоне "Тади" провел 7 матчей за "Подолье".
Читайте такжеАлексей Зозуля вернулся в Колос
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- Луческу: На первых тренировках в Динамо у меня было 8 игроков
- Футболист Динамо перенес операцию после разрыва крестообразных связок
- Немецкий опыт в украинских реалиях. Денис Сурма помог создать академию в Ильинцах, работая детским тренером в Трире
- Максимов: Ворскла попрощается с шестью игроками
- Прелестная девушка Харви Барнса из Лестера, который создал много проблем Заре. ФОТО
- Мальдивы, Мексика и Буковель. Как провели отпуск шикарные вторые половинки игроков Динамо. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...