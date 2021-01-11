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Жерсон: Луческу - топ тренер, все будет хорошо!

Премьер-лига
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Нападающий Динамо ждет начала тренировочного процесса

Жерсон: Луческу - топ тренер, все будет хорошо!
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Вингер "Динамо Киев" Жерсон Родригес в программе "Футбол NEWS" поделился впечатлением о наставнике команды Мирча Луческу. А также рассказал о готовности вернуться к тренировкам после зимнего перерыва.

"Я готов вернуться к тренировкам. Луческу -топ тренер. Мне нравится, как мы работаем и какая у нас тактика. Все будет хорошо!"

Напомним, что Родригес вернулся в киевский клуб летом по завершению аренды с турецкого клуба "Анкарагюджю". В текущем сезоне во всех турнирах Премьер-лиги Жерсон сыграл в 18-ти матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) сборы УПЛ Жерсон Родригес
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Источник:
Футбол/1/2/3

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