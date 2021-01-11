Жерсон: Луческу - топ тренер, все будет хорошо!

Вингер "Динамо Киев" Жерсон Родригес в программе "Футбол NEWS" поделился впечатлением о наставнике команды Мирча Луческу. А также рассказал о готовности вернуться к тренировкам после зимнего перерыва.

"Я готов вернуться к тренировкам. Луческу -топ тренер. Мне нравится, как мы работаем и какая у нас тактика. Все будет хорошо!"

Напомним, что Родригес вернулся в киевский клуб летом по завершению аренды с турецкого клуба "Анкарагюджю". В текущем сезоне во всех турнирах Премьер-лиги Жерсон сыграл в 18-ти матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.