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Жерсон: Луческу - топ тренер, все будет хорошо!
Нападающий Динамо ждет начала тренировочного процесса
Вингер "Динамо Киев" Жерсон Родригес в программе "Футбол NEWS" поделился впечатлением о наставнике команды Мирча Луческу. А также рассказал о готовности вернуться к тренировкам после зимнего перерыва.
"Я готов вернуться к тренировкам. Луческу -топ тренер. Мне нравится, как мы работаем и какая у нас тактика. Все будет хорошо!"
Напомним, что Родригес вернулся в киевский клуб летом по завершению аренды с турецкого клуба "Анкарагюджю". В текущем сезоне во всех турнирах Премьер-лиги Жерсон сыграл в 18-ти матчах, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу.
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