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Днепр-1 хочет подписать вратаря Зари
Поэтому и не поехал на сбор с луганчанами
Голкипер "Зари" Заури Махарадзе может стать игроком "
Сейчас стороны ведут переговоры, 27-летний футболист не поехал на сбор с "Зарей".
Он пропустил начало сезона из-за травмы, в общую группу вернулся в начале ноября.
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Источник:Трибуна
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