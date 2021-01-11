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Днепр-1 хочет подписать вратаря Зари

Премьер-лига
(1 голосов)

Поэтому и не поехал на сбор с луганчанами

Днепр-1 хочет подписать вратаря Зари
Новина українською

Голкипер "Зари" Заури Махарадзе может стать игроком "Днепра-1".

Сейчас стороны ведут переговоры, 27-летний футболист не поехал на сбор с "Зарей".

Он пропустил начало сезона из-за травмы, в общую группу вернулся в начале ноября.

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В статье: Заря (Луганск) Заури Махарадзе СК Днепр-1 Днепр-1
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Источник:
Трибуна

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