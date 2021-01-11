Олимпик начнет сборы с Шахабом и четырьмя потенциальными новичками

11 января подготовку ко второй части чемпионата начнет донецкий " Олимпик ".

Команда Игоря Климовского после медосмотра втягивающий этап подготовки проведет в Киеве. На сборы в Турцию дончане отправятся 15 января, где пробудут до 5 февраля. Ожидается, что в Турции "Олимпик" проведет 5-6 контрольных поединков.

Ожидается, что к "Олимпику" присоединятся четыре потенциальных новичка. Однако, пока что контракты с ними не подписаны, поэтому их имена будут озвучены после того, как станет ясно, кто станет полноценным игроком "Олимпика".

На данный момент команду покинули только два игрока – Андрей Кравчук и Ризван Аблитаров. Что касается лучшего бомбардира УПЛ осенней части чемпионата Захеди Шахаба, то он 11 января начнет подготовку к сезону в составе "Олимпика" наравне с другими партнерами по команде.