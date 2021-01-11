  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Олимпик начнет сборы с Шахабом и четырьмя потенциальными новичками
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпик начнет сборы с Шахабом и четырьмя потенциальными новичками

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпийцы выходят из отпуска 11 января

Олимпик начнет сборы с Шахабом и четырьмя потенциальными новичками
Новина українською

11 января подготовку ко второй части чемпионата начнет донецкий "Олимпик".

Команда Игоря Климовского после медосмотра втягивающий этап подготовки проведет в Киеве. На сборы в Турцию дончане отправятся 15 января, где пробудут до 5 февраля. Ожидается, что в Турции "Олимпик" проведет 5-6 контрольных поединков.

Ожидается, что к "Олимпику" присоединятся четыре потенциальных новичка. Однако, пока что контракты с ними не подписаны, поэтому их имена будут озвучены после того, как станет ясно, кто станет полноценным игроком "Олимпика".

На данный момент команду покинули только два игрока – Андрей Кравчук и Ризван Аблитаров. Что касается лучшего бомбардира УПЛ осенней части чемпионата Захеди Шахаба, то он 11 января начнет подготовку к сезону в составе "Олимпика" наравне с другими партнерами по команде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олимпик (Донецк) Шахаб Захеди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...