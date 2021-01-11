Миколенко: Луческу требует, чтобы мы шли вперед и забивали еще, даже если выигрываем 3:0

Защитник "Динамо" Виталий Миколенко рассказал о своем отпуске и подготовке к сборам.

- Такое ощущение, что Денис Попов отдыхал в зале.

- Наверное, так и было. Вроде с 15 декабря он начал тренироваться. Я никуда не летал. Ездил в горы с друзьями, в гости к другу в Славянск на зимнюю рыбалку.

- Общался с ребятами?

- Сейчас нет, 9 утра, все сонные. Нужно быстро пройти медосмотр, чтобы ехать на базу и тренироваться. Пообщаемся после сборов.

- Какой футбольный момент тебе больше всего запомнился в 2020 году?

- Наверное, это первый домашний матч Лиги чемпионов и победа над Испанией. И, конечно же, выход в Лигу чемпионов.

- Луческу много подсказывает на поле. Какие его слова тебе запомнились?

- В первом тайме на домашнем матче обычно не слышу подсказок, потому что играю на другой половине поля. А во втором тренер весь в игре. Мне очень сильно запомнилось, что Луческу требует, чтобы мы шли вперед и забивали еще, даже если выигрываем 3:0.

- Андриевский сказал, что в одном из моментов Луческу сказал бить, как Кулусевски.

- Он подсказывает любой момент. Это очень помогает футболистам в игре.

- В каком тонусе пребываешь?

- Сборы для того и существуют, чтобы к ближайшей игре с "Олимпиком" подойти в хороших физических кондициях. Будет много теории и тактики.

- Сборы в Эмиратах - плюс?

- Не знаю, ни разу там не был. Думаю, что это плюс.