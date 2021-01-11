Когда молчание – не золото. Украинские арбитры должны давать интервью

Английский арбитр Майкл Оливер дал большое интервью одному из местных СМИ...

В Украине же арбитры интервью не дают – запрещено контрактом с УАФ (исключения возможны только с личного разрешения Куратора). При этом, точно известно, что есть желающие выговориться. Прежде всего, из когорты так называемых "неуправляемых" и "неугодных". Судейский корпус УАФ под руководством Лучано Лучи разделен на два лагеря. С одной стороны молодежь и отдельные опытные арбитры - любимцы Лучи, с другой – "угрожающие" авторитаризму Лучи личности среди опытных рефери.

Среди последних – Юрий Можаровский. Его пример – показателен. Не так давно он несколько раз подряд назывался лучшим украинским арбитром и был топовым представителем судейского корпуса. А после открытого конфликта с Лучи резко исчез с горизонта. Методы, примененные к Можаровскому – прямолинейные и циничные одновременно. Юрий все реже и реже получал назначения, а когда все же получал – то на поединки с самой сложной с точки зрения километража логистикой (с дальними переездами, если говорить проще). А также на матчи с участием команд, против которых ошибался раньше, что, по замыслу Лучи, должно было окончательно выбить Можаровский из колеи.

Например, почти третью часть от всех своих матчей 2019-го года (семь из двадцати) львовянин Можаровский работал в Мариуполе (!) на поединках местной команды. А в 2020-м уже судил крайне мало: всего пять поединков в статусе главного судьи, один из которых в Кубке, а еще один – в Первой лиге. И вот уже известно, что в 2021-м на профессиональном уровне украинского футбола Можаровский судить не будет.

И здесь бы выйди к прессе, и рассказать все как есть – обо всех подводных течениях и подноготной грязи судейского Комитета УАФ, но нет. Можаровский, как и другие списанные арбитры / ассистенты, получили от Лучи подачку в виде работы наблюдателем судейства, что и дальше предусматривает "обет молчания". УАФ же ради своего блага не жалко 8-9 тысяч гривен гонорара за матч наблюдателю. При том, что ни у кого нет гарантии, что работа будет стабильно. Например, среди тех, кто работал наблюдателем в первой части сезона 2020/21, есть такие, которые регулярно получали назначения, а есть и такие, которым выпадала возможность работать лишь 180 минут в месяц.

Мораль? Ничего не изменится, пока кто-то не пожертвует своей работой в УАФ и не выйдет к прессе. Только прямые, откровенные и правдивые слова очевидцев могут растормошить это змеиное гнездо. Ибо старания тех, кто находится с внешней стороны железного занавеса, у кураторов судейства УАФ вызывают лишь насмешки. Не больше.