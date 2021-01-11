В понедельник, 11 января, " Днепр-1 " вышел из отпуска. Команда собралась на клубной базе в Приднепровске.

В первые дни команду ждут ПЦР-тестирование, традиционное медобследование и втягивающие тренировки.

Первая тренировка состоится сегодня вечером. На четверг запланирован отъезд на первый из двух сборов в Турции.

Отмечается, что молодежный состав "Днепра-1" начнет подготовку ко второй части сезона завтра, 12 января, а команда U-19 – в пятницу, 15 января.