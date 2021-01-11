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Днепр-1 вышел из отпуска
Игроки проходят медобследование и сдают ПЦР-тесты
В понедельник, 11 января, "
В первые дни команду ждут ПЦР-тестирование, традиционное медобследование и втягивающие тренировки.
Первая тренировка состоится сегодня вечером. На четверг запланирован отъезд на первый из двух сборов в Турции.
Отмечается, что молодежный состав "Днепра-1" начнет подготовку ко второй части сезона завтра, 12 января, а команда U-19 – в пятницу, 15 января.
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Источник:СК Днепр-1
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