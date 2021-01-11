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Днепр-1 вышел из отпуска

Премьер-лига
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Игроки проходят медобследование и сдают ПЦР-тесты

Днепр-1 вышел из отпуска
Новина українською

В понедельник, 11 января, "Днепр-1" вышел из отпуска. Команда собралась на клубной базе в Приднепровске.

В первые дни команду ждут ПЦР-тестирование, традиционное медобследование и втягивающие тренировки.

Первая тренировка состоится сегодня вечером. На четверг запланирован отъезд на первый из двух сборов в Турции.

Отмечается, что молодежный состав "Днепра-1" начнет подготовку ко второй части сезона завтра, 12 января, а команда U-19 – в пятницу, 15 января.

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В статье: СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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