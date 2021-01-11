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Как игроки Динамо медобследование проходили - ВИДЕОрепортаж
Первая группа игроков Динамо прошла медобследование
Игроки "
Традиционно "бело-синие" были разделены на две группы игроков, часть из которых прошла медобследование в понедельник, а другая - во вторник.
В сюжете клубного канала "Динамо" - как киевляне проходят медосмотр.
Напомним, что в Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на два зимних сбора в ОАЭ и Турцию. Первый пройдет 15-26 января, второй — с 29 января по 8 февраля.
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Источник:ФК Динамо
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