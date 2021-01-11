Как игроки Динамо медобследование проходили - ВИДЕОрепортаж

Игроки " Динамо " вышли из отпуска и начали проходить плановое медицинское обследование.

Традиционно "бело-синие" были разделены на две группы игроков, часть из которых прошла медобследование в понедельник, а другая - во вторник.

В сюжете клубного канала "Динамо" - как киевляне проходят медосмотр.

Напомним, что в Киеве команда будет работать до 15-го января, после чего динамовцы отправятся на два зимних сбора в ОАЭ и Турцию. Первый пройдет 15-26 января, второй — с 29 января по 8 февраля.