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18-летний защитник Динамо Боль выбыл на шесть месяцев

Премьер-лига
(2 голосов)

Скорее всего, в текущем сезоне парень уже не сыграет

18-летний защитник Динамо Боль выбыл на шесть месяцев
Новина українською

Как уже сообщалось ранее, защитник молодежной и юношеской команд "Динамо" Антон Боль перенес операцию на передней крестообразной связке.

Футболист был прооперирован в Барселоне, в клинике доктора Рамона, который лично проводил операцию.

Оперативное вмешательство прошло успешно, подробнее о состоянии Антона рассказал главный врач первой динамовской команды Андрей Шморгун:

- Восстановление Боля займет шесть месяцев. Он уже вернулся в Киев и будет восстанавливаться на клубной базе в Конча-Заспе. В план его реабилитации входит физиотерапия, изометрические упражнения, позже – пробежка. Словом, все элементы, которые ему будут позволены, он будет выполнять у нас на базе.

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В статье: Динамо (Киев) Антон Боль
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Источник:
ФК Динамо

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