18-летний защитник Динамо Боль выбыл на шесть месяцев

Как уже сообщалось ранее, защитник молодежной и юношеской команд "Динамо" Антон Боль перенес операцию на передней крестообразной связке.

Футболист был прооперирован в Барселоне, в клинике доктора Рамона, который лично проводил операцию.

Оперативное вмешательство прошло успешно, подробнее о состоянии Антона рассказал главный врач первой динамовской команды Андрей Шморгун:

- Восстановление Боля займет шесть месяцев. Он уже вернулся в Киев и будет восстанавливаться на клубной базе в Конча-Заспе. В план его реабилитации входит физиотерапия, изометрические упражнения, позже – пробежка. Словом, все элементы, которые ему будут позволены, он будет выполнять у нас на базе.