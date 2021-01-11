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18-летний защитник Динамо Боль выбыл на шесть месяцев
Скорее всего, в текущем сезоне парень уже не сыграет
Как уже сообщалось ранее, защитник молодежной и юношеской команд "Динамо" Антон Боль
Футболист был прооперирован в Барселоне, в клинике доктора Рамона, который лично проводил операцию.
Оперативное вмешательство прошло успешно, подробнее о состоянии Антона рассказал главный врач первой динамовской команды Андрей Шморгун:
- Восстановление Боля займет шесть месяцев. Он уже вернулся в Киев и будет восстанавливаться на клубной базе в Конча-Заспе. В план его реабилитации входит физиотерапия, изометрические упражнения, позже – пробежка. Словом, все элементы, которые ему будут позволены, он будет выполнять у нас на базе.
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