Колос вышел из отпуска и запланировал на сборах в Турции семь спаррингов

10-го января игроки " Колоса " впервые собралась в 2021 году. Все футболисты и персонал клуба прошли тестирование на COVID-19 и сдали анализ крови. Также команда уже провела первые тренировки в новом году.

После получения результатов тестов на COVID-19 Ковалевская делегация в ночь на 12 января отправится в Турцию, где пробудет 22 дня и вернется домой 3 февраля.

На сборах у "Колоса" запланировано 7 контрольных матчей с клубами стран Польши, Сербии, Беларуси и других.