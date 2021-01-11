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Колос вышел из отпуска и запланировал на сборах в Турции семь спаррингов

Премьер-лига
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В Турцию команда Костышина вылетает в ночь с понедельника на вторник

Колос вышел из отпуска и запланировал на сборах в Турции семь спаррингов
Новина українською

10-го января игроки "Колоса" впервые собралась в 2021 году. Все футболисты и персонал клуба прошли тестирование на COVID-19 и сдали анализ крови. Также команда уже провела первые тренировки в новом году.

После получения результатов тестов на COVID-19 Ковалевская делегация в ночь на 12 января отправится в Турцию, где пробудет 22 дня и вернется домой 3 февраля.

На сборах у "Колоса" запланировано 7 контрольных матчей с клубами стран Польши, Сербии, Беларуси и других.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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