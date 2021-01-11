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Колос вышел из отпуска и запланировал на сборах в Турции семь спаррингов
В Турцию команда Костышина вылетает в ночь с понедельника на вторник
10-го января игроки "
После получения результатов тестов на COVID-19 Ковалевская делегация в ночь на 12 января отправится в Турцию, где пробудет 22 дня и вернется домой 3 февраля.
На сборах у "Колоса" запланировано 7 контрольных матчей с клубами стран Польши, Сербии, Беларуси и других.
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Источник:ФК Колос
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