Колос вернул из аренды 20-летнего хавбека и возьмет не сборы несколько игроков из дубля

Ковалевский "Колос" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона. О ближайших планах команды рассказал главный тренер Руслан Костышин.

"Команда сдала тесты на коронавирус, ждем результатов. Через день вылетаем в Турцию, где пробудем 22 дня. Домой возвращаться не будем из-за ситуации с коронавирусом, а по 10 дней проведем в разных отелях. Сменим отель, чтобы ребятам было легче психологически.

Запланировали 7 спаррингов с хорошими соперниками, надеемся, что все они состоятся.

Возвращаем с аренды в "Кремне" Стаса Сорокина, где он хорошо себя проявил. Он едет с нами на сборы. Также едут с нами на сборы несколько молодых игроков из дубля, дадим им шанс проявить себя. Ну и у нас пополнение – пришел Дмитрий Хлебас. Надеюсь, он нам поможет в решении наших задач", - сказал Костышин.