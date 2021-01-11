  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос вернул из аренды 20-летнего хавбека и возьмет не сборы несколько игроков из дубля
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос вернул из аренды 20-летнего хавбека и возьмет не сборы несколько игроков из дубля

Премьер-лига
(1 голосов)

Руслан Костышин рассказал о ближайших планах команды

Колос вернул из аренды 20-летнего хавбека и возьмет не сборы несколько игроков из дубля
Новина українською

Ковалевский "Колос" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона. О ближайших планах команды рассказал главный тренер Руслан Костышин.

"Команда сдала тесты на коронавирус, ждем результатов. Через день вылетаем в Турцию, где пробудем 22 дня. Домой возвращаться не будем из-за ситуации с коронавирусом, а по 10 дней проведем в разных отелях. Сменим отель, чтобы ребятам было легче психологически.

Запланировали 7 спаррингов с хорошими соперниками, надеемся, что все они состоятся.

Возвращаем с аренды в "Кремне" Стаса Сорокина, где он хорошо себя проявил. Он едет с нами на сборы. Также едут с нами на сборы несколько молодых игроков из дубля, дадим им шанс проявить себя. Ну и у нас пополнение – пришел Дмитрий Хлебас. Надеюсь, он нам поможет в решении наших задач", - сказал Костышин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Костышин Колос (Ковалевка) Станислав Сорокин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
http://koloskovalivka.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...