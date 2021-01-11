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Колос вернул из аренды 20-летнего хавбека и возьмет не сборы несколько игроков из дубля
Руслан Костышин рассказал о ближайших планах команды
Ковалевский "Колос"
"Команда сдала тесты на коронавирус, ждем результатов. Через день вылетаем в Турцию, где пробудем 22 дня. Домой возвращаться не будем из-за ситуации с коронавирусом, а по 10 дней проведем в разных отелях. Сменим отель, чтобы ребятам было легче психологически.
Запланировали 7 спаррингов с хорошими соперниками, надеемся, что все они состоятся.
Возвращаем с аренды в "Кремне" Стаса Сорокина, где он хорошо себя проявил. Он едет с нами на сборы. Также едут с нами на сборы несколько молодых игроков из дубля, дадим им шанс проявить себя. Ну и у нас пополнение – пришел Дмитрий Хлебас. Надеюсь, он нам поможет в решении наших задач", - сказал Костышин.
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