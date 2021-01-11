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СМИ: Бернард может вернуться в Шахтер
Эвертон готовит место для Фелипе Андерсона
Экс-хавбек "
Как сообщает издание Green Street Hammers, "Эвертон" планирует подписать полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона, и потому намерен избавиться от Бернарда. При этом источник пишет, что Бернард может вернуться в "Шахтер".
Напомним, что Бернард выступал за "Шахтер" с 2013 по 2018 год, после чего перешел в "Эвертон" свободным агентом. С того момента за "ирисок" бразилец провел 76 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 ассистов.
Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает Бернарда в 15 млн евро.
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