СМИ: Бернард может вернуться в Шахтер

Экс-хавбек " Шахтера " Бернард, который сейчас играет за "Эвертон", может вернуться в донецкий клуб.

Как сообщает издание Green Street Hammers, "Эвертон" планирует подписать полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона, и потому намерен избавиться от Бернарда. При этом источник пишет, что Бернард может вернуться в "Шахтер".

Напомним, что Бернард выступал за "Шахтер" с 2013 по 2018 год, после чего перешел в "Эвертон" свободным агентом. С того момента за "ирисок" бразилец провел 76 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает Бернарда в 15 млн евро.