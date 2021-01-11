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СМИ: Бернард может вернуться в Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Эвертон готовит место для Фелипе Андерсона

СМИ: Бернард может вернуться в Шахтер
Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Бернард, который сейчас играет за "Эвертон", может вернуться в донецкий клуб.

Как сообщает издание Green Street Hammers, "Эвертон" планирует подписать полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона, и потому намерен избавиться от Бернарда. При этом источник пишет, что Бернард может вернуться в "Шахтер".

Напомним, что Бернард выступал за "Шахтер" с 2013 по 2018 год, после чего перешел в "Эвертон" свободным агентом. С того момента за "ирисок" бразилец провел 76 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Его контракт с "Эвертоном" действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает Бернарда в 15 млн евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Фелипе Андерсон Эвертон (Ливерпуль) Бернард Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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Источник:
Green Street Hammers

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Комментарии (3)
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zazdrost (Заздрость)
11.01.2021 в 19:31
Ну да, сам то он конечно не против, агент слух и запустил, к гадалке не ходи. Только после его демаршей, если и возьмут, то только бесплатно, как и ушел.
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+1
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Dimka26 (Чернигов)
11.01.2021 в 19:13
если уходит Тайсон - то вполне может его заменить на пару сезонов
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+1
0
football_soccer (Украина)
11.01.2021 в 19:01
запомнился в основном тем , что регулярно ныл и выпрашивал , что бы его продали
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+3
-1


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