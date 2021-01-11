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Лондонский Арсенал летом поборется за Соломона
Канониры с лета 2020 пристально наблюдают за хавбеком
Лондонский "Арсенал" намерен летом побороться за хавбека "
Источник пишет о том, что "канониры" следят за игроком с прошлого лета, и по окончанию сезона готовы перейти к активным действиям.
В лондонском клубе понимают, что заполучить игрока будет непросто, однако "канониры" смогут побороться, так как надеются разгрузить ведомость и получить средства на трансферы за счет ухода Месута Озила и Сеяда Колашинаца.
Также сообщается, что "Шахтер" отклонил предложения нескольких немецких клубов по игроку, а также "Аталанты", которая предлагала за Соломона 20 млн евро.
Источник также пишет о том, что в Англии интерес к Соломону проявляли "Лидс" и "Манчестер Сити", однако не настолько предметный, как "Арсенал".
Отметим, что контракт Соломона с "Шахтером" рассчитан до лета 2024 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.
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