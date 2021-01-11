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СМИ: Трансфер Абады в Динамо сорвался

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист остается в Маккаби до конца сезона

СМИ: Трансфер Абады в Динамо сорвался
Новина українською

Переход полузащитника "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады в "Динамо" в зимнее трансферное окно не состоится, сообщает One.co.il.

Ранее СМИ писали, что "Динамо" и представители футболиста не могут договориться по личному контракту игрока. Киевский клуб не пошел на компромиссы в вопросе пунктов о дисциплине и юрисдикции.

Теперь же в "Маккаби" решили, что хавбек останется в команде до лета – наберется опыта и сможет помочь команде в не очень удачном для нее нынешнем сезоне.

Летом, вероятно, израильский клуб снова будет готов вести переговоры по игроку.

Отметим, что по сообщениям СМИ "Динамо" предлагала за игрока 4,5-5 млн евро.

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В статье: Маккаби (Тель-Авив) Динамо (Киев) Лиэль Абада
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Источник:
one.co.il

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Комментарии (8)
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Oлeкcин (Н.)
11.01.2021 в 21:50
Мало дыро-коинов пообещали, нужно было больше обещать, и на вэлычь та славэтнисть напирать!
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+1
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 21:46
Вот пускай чмохтар подбирает жидов,они любят их)))
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0
-3
aleks68
11.01.2021 в 21:50
суркис -тоже жид.тупой долб...б
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+2
0
avatar
IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 22:01
Суркис еврей,а вы жиды даунецкие ,это две большие разницы))...даунецкая мразь здохни
0
-1
aleks68
11.01.2021 в 21:53
благодаря кому динамо оказалось в .опе?не тому ли кто пригласил румына тренировать команду.и кто он по национальности?идиот
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+2
0
Пришта Литин (Киев)
11.01.2021 в 21:36
Хитро-опЬІе израильцЬІ отговорили поцана)
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+1
-1
avatar
scorpius (Ck)
11.01.2021 в 21:41
Хитро-опЬІе израильцЬІ не заманили к себе поцана)
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+3
0
aleks68
11.01.2021 в 21:54
а кто президент динамо?не из тех ли краёв?дырявый фанат
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+1
0


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