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СМИ: Трансфер Абады в Динамо сорвался
Футболист остается в Маккаби до конца сезона
Переход полузащитника "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады в "
Ранее СМИ писали, что "Динамо" и представители футболиста не могут договориться по личному контракту игрока. Киевский клуб не пошел на компромиссы в вопросе пунктов о дисциплине и юрисдикции.
Теперь же в "Маккаби" решили, что хавбек останется в команде до лета – наберется опыта и сможет помочь команде в не очень удачном для нее нынешнем сезоне.
Летом, вероятно, израильский клуб снова будет готов вести переговоры по игроку.
Отметим, что по сообщениям СМИ "Динамо" предлагала за игрока 4,5-5 млн евро.
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