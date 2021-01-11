СМИ: Трансфер Абады в Динамо сорвался

Переход полузащитника "Маккаби" Петах-Тиква Лиэля Абады в " Динамо " в зимнее трансферное окно не состоится, сообщает One.co.il.

Ранее СМИ писали, что "Динамо" и представители футболиста не могут договориться по личному контракту игрока. Киевский клуб не пошел на компромиссы в вопросе пунктов о дисциплине и юрисдикции.

Теперь же в "Маккаби" решили, что хавбек останется в команде до лета – наберется опыта и сможет помочь команде в не очень удачном для нее нынешнем сезоне.

Летом, вероятно, израильский клуб снова будет готов вести переговоры по игроку.

Отметим, что по сообщениям СМИ "Динамо" предлагала за игрока 4,5-5 млн евро.