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Беседин, Тымчик, Сидклей и Кадири вернулись к тренировкам с Динамо

Премьер-лига
(1 голосов)

Киевляне возвращаются к работе

Беседин, Тымчик, Сидклей и Кадири вернулись к тренировкам с Динамо
Новина українською

В воскресенье, 10 января, футболисты "Динамо" вернулись из отпуска и собрались на базе, чтобы сдать плановые тесты на COVID-19, а сегодня провели первую в новом году тренировку.

Всего в занятии приняли участие 27 футболистов - 4 вратаря и 23 полевых игрока. Отметим, что вместе со всеми занимались Мохаммед Кадири и Сидклей, которые вернулись из аренды, а также Артем Беседин, отбывший дисквалификацию, и Александр Тимчик, который вернулся к тренировкам после травмы.

Напомним, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе в Конча-Заспе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты, который продлится 10 дней.

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В статье: Динамо (Киев) Артем Беседин Александр Тымчик Сидклей Мохаммед Кадири
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Источник:
ФК Динамо

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