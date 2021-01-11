Беседин, Тымчик, Сидклей и Кадири вернулись к тренировкам с Динамо

В воскресенье, 10 января, футболисты " Динамо " вернулись из отпуска и собрались на базе, чтобы сдать плановые тесты на COVID-19, а сегодня провели первую в новом году тренировку.

Всего в занятии приняли участие 27 футболистов - 4 вратаря и 23 полевых игрока. Отметим, что вместе со всеми занимались Мохаммед Кадири и Сидклей, которые вернулись из аренды, а также Артем Беседин, отбывший дисквалификацию, и Александр Тимчик, который вернулся к тренировкам после травмы.

Напомним, до 14 января команда будет тренироваться на своей базе в Конча-Заспе, а 15-го отправится на первый зимний сбор в Объединенные Арабские Эмираты, который продлится 10 дней.