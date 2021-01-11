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Миколенко: На Новый год Дед Мороз принес мне постельное белье с цветочками
Киевляне вышли из отпуска и начинают подготовку к весенней части сезона
Защитник "
- Как отметил Новый год?
- Отмечал как и все, наверное, в кругу друзей.
- Что Дед Мороз принес под елку?
- Постельное белье с цветочками (смеется).
- А сам что дарил?
- Много чего дарил.
- Какой план подготовки?
- Тренажерный зал, беговая работа, упражнения с мячами.
- Первый сбор "Динамо" будет в Эмиратах. Что можешь сказать по этому поводу?
- В принципе, ничего не могу сказать, потому что в ОАЭ ни разу не был. Надеюсь, там будут хорошие условия для работы.
- Где провел отпуск?
- Сначала поехал на рыбалку к другу домой Дане Сухоручко. Потом ездили компанией в горы во Львовскую область на два дня.
- Много рыбы поймал?
- Нет, немного (смеется).
- Расскажи, как готовился к восстановлению работы.
- Мы все выполняли индивидуальную работу. До Нового года мало занимался, как и было по индивидуальной программе, а после Нового года каждый день тренировался.
- Как чувствуешь по себе, оливье уже скинул?
- Занимался в тренажерном зале, но еще нет, наверное. Через неделю посмотрим.
- Какая боевая готовность в процентах?
- Пока 50%. Морально восстановился, а физически надо набирать кондиции.
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