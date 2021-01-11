Миколенко: На Новый год Дед Мороз принес мне постельное белье с цветочками

Защитник " Динамо " Виталий Миколенко рассказал о том, как он провел отпуск.

- Как отметил Новый год?

- Отмечал как и все, наверное, в кругу друзей.

- Что Дед Мороз принес под елку?

- Постельное белье с цветочками (смеется).

- А сам что дарил?

- Много чего дарил.

- Какой план подготовки?

- Тренажерный зал, беговая работа, упражнения с мячами.

- Первый сбор "Динамо" будет в Эмиратах. Что можешь сказать по этому поводу?

- В принципе, ничего не могу сказать, потому что в ОАЭ ни разу не был. Надеюсь, там будут хорошие условия для работы.

- Где провел отпуск?

- Сначала поехал на рыбалку к другу домой Дане Сухоручко. Потом ездили компанией в горы во Львовскую область на два дня.

- Много рыбы поймал?

- Нет, немного (смеется).

- Расскажи, как готовился к восстановлению работы.

- Мы все выполняли индивидуальную работу. До Нового года мало занимался, как и было по индивидуальной программе, а после Нового года каждый день тренировался.

- Как чувствуешь по себе, оливье уже скинул?

- Занимался в тренажерном зале, но еще нет, наверное. Через неделю посмотрим.

- Какая боевая готовность в процентах?

- Пока 50%. Морально восстановился, а физически надо набирать кондиции.