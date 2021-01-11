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Луческу: Бороться с Шахтером очень тяжело. Это все равно, что бороться с самим собой
Специалисту не так уж и просто даются смены места работы
Главный тренер "
"Конечно, это очень тяжело, это все равно, что бороться с самим собой. Я сказал, что куда бы я ни пошел, буду работать так, как будто проработал там 100 лет. Моему сыну Развану легче дается смена места работы, а мне нет", – сказал Луческу.
Напомним, что Луческу провел в "Шахтере" 12 лет и выиграл с командой 22 трофея.
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Источник:playsport.ro
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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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