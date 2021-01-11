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Луческу: Бороться с Шахтером очень тяжело. Это все равно, что бороться с самим собой

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалисту не так уж и просто даются смены места работы

Луческу: Бороться с Шахтером очень тяжело. Это все равно, что бороться с самим собой
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу рассказал о внутреннем противоречии в противостоянии с "Шахтером".

"Конечно, это очень тяжело, это все равно, что бороться с самим собой. Я сказал, что куда бы я ни пошел, буду работать так, как будто проработал там 100 лет. Моему сыну Развану легче дается смена места работы, а мне нет", – сказал Луческу.

Напомним, что Луческу провел в "Шахтере" 12 лет и выиграл с командой 22 трофея.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Разван Луческу
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Источник:
playsport.ro

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Комментарии (5)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.01.2021 в 23:13
у луческу почалося роздвоєння особистості... а може ще не закінчилося - бореться, бідний циган хитрожопий, САМ З СОБОЮ
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0
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 22:55
Теперь Мирча ты понял ,как половину своих чемпионств взял???...а даунецкие мрази до сих пор думают,что они выиграли)))
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+3
0
storm_ua (Николаев)
11.01.2021 в 22:48
Что ты несёшь, пердун старый, гоу хом цыган
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0
-3
ВасяКулебяка (Козливка)
11.01.2021 в 22:47
Почалось
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0
-2
Пришта Литин (Киев)
11.01.2021 в 22:21
цЬІган без лошади не цЬІган.
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0
-2


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