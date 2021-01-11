Луческу: Бороться с Шахтером очень тяжело. Это все равно, что бороться с самим собой

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу рассказал о внутреннем противоречии в противостоянии с "Шахтером".

"Конечно, это очень тяжело, это все равно, что бороться с самим собой. Я сказал, что куда бы я ни пошел, буду работать так, как будто проработал там 100 лет. Моему сыну Развану легче дается смена места работы, а мне нет", – сказал Луческу.