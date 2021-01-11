Сирота: На Новый год сам себе купил машину. Единственный мой подарок

Защитник " Динамо " Александр Сирота рассказал о том, как провел отпуск и поделился ожиданиями от подготовки ко второй части сезона.

- Отпуск прошел хорошо, сначала отдохнул в Доминикане, потом приехал в Киев и Новый год праздновал с семьей.

- Скучал по футболу?

- Конечно, месяц – длительный срок.

- По кому наиболее соскучился из команды?

- По всей команде, одинаково ко всем отношусь.

- Сегодня особенный день - возвращаемся к работе. Какое настроение?

- Настроение отличное, месяц не видели друг друга. Уже хочется поскорее приступить к тренировкам и поехать на сборы.

- Готовился к началу работы?

- Конечно, после отдыха на Доминикане начал работу с тренером.

- Как будут проходить первые занятия после отпуска?

- Пока ничего не знаю. После медосмотра пообедали, посмотрим.

- Как поздравляли друг друга в команде с Новым годом?

- Поздравили друг друга через СМС, особо не созванивались.

- Самый особенный новогодний подарок под елку в этом году?

- Сам себе купил машину. Единственный мой подарок.

- А что сам подарил?

- Машину себе (смеется).

- Уже бывал в ОАЭ?

- Нет, впервые побываю. Интересно посмотреть Эмираты. Но, конечно же, прежде всего, едем туда на сборы подготовиться ко второй части сезона.