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Сирота: На Новый год сам себе купил машину. Единственный мой подарок
Защитник Динамо рассказал, как провел отпуск
Защитник "
- Отпуск прошел хорошо, сначала отдохнул в Доминикане, потом приехал в Киев и Новый год праздновал с семьей.
- Скучал по футболу?
- Конечно, месяц – длительный срок.
- По кому наиболее соскучился из команды?
- По всей команде, одинаково ко всем отношусь.
- Сегодня особенный день - возвращаемся к работе. Какое настроение?
- Настроение отличное, месяц не видели друг друга. Уже хочется поскорее приступить к тренировкам и поехать на сборы.
- Готовился к началу работы?
- Конечно, после отдыха на Доминикане начал работу с тренером.
- Как будут проходить первые занятия после отпуска?
- Пока ничего не знаю. После медосмотра пообедали, посмотрим.
- Как поздравляли друг друга в команде с Новым годом?
- Поздравили друг друга через СМС, особо не созванивались.
- Самый особенный новогодний подарок под елку в этом году?
- Сам себе купил машину. Единственный мой подарок.
- А что сам подарил?
- Машину себе (смеется).
- Уже бывал в ОАЭ?
- Нет, впервые побываю. Интересно посмотреть Эмираты. Но, конечно же, прежде всего, едем туда на сборы подготовиться ко второй части сезона.
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