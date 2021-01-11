Бондарь: То, что Динамо сейчас на первом месте - мы это исправим

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь рассказал о ситуации в турнирной таблице УПЛ, где после осенней части сезона "горняки" отстают от "Динамо" на один пункт.

"Конечно, такая ситуация раздражает. "Шахтер" привык находиться на первом месте, всегда ставит высокие цели и задачи. Все люди сейчас не привыкли наблюдать за турнирной таблицей.

То, что там сейчас находится "Динамо", мы это исправим. Конец сезона будет совсем другой. Надеюсь, будет напоминать прошлый", – сказал Бондарь.