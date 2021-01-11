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Бондарь: То, что Динамо сейчас на первом месте - мы это исправим
Сезон еще не восстановился, но борьба уже продолжается
Защитник "
"Конечно, такая ситуация раздражает. "Шахтер" привык находиться на первом месте, всегда ставит высокие цели и задачи. Все люди сейчас не привыкли наблюдать за турнирной таблицей.
То, что там сейчас находится "Динамо", мы это исправим. Конец сезона будет совсем другой. Надеюсь, будет напоминать прошлый", – сказал Бондарь.
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Источник:Футбольний формат
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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
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DynamoKiyv (Київ)
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