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Бондарь: То, что Динамо сейчас на первом месте - мы это исправим

Премьер-лига
(1 голосов)

Сезон еще не восстановился, но борьба уже продолжается

Бондарь: То, что Динамо сейчас на первом месте - мы это исправим
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь рассказал о ситуации в турнирной таблице УПЛ, где после осенней части сезона "горняки" отстают от "Динамо" на один пункт.

"Конечно, такая ситуация раздражает. "Шахтер" привык находиться на первом месте, всегда ставит высокие цели и задачи. Все люди сейчас не привыкли наблюдать за турнирной таблицей.

То, что там сейчас находится "Динамо", мы это исправим. Конец сезона будет совсем другой. Надеюсь, будет напоминать прошлый", – сказал Бондарь.

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В статье: Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (4)
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Alex7Chapman (Кропивницький)
11.01.2021 в 23:24
кроти - фуфло... тільки ДК чемпіон!!!
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+2
-2
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DynamoKiyv (Київ)
11.01.2021 в 23:10
И уаф и кдк и луччи, все обязательно помогут
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+2
-2
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IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 23:16
А как вот эти все организации раздражает ,что Динамо на первом месте!..рыжая мразь же не даром платит ворованные деньги Щербаня
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+2
-1
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IM-RM-DK (Miami)
11.01.2021 в 22:53
ааа,это та ахметовская мразь ,которая донашивает за Динамовцами ??..ну посмотрим ,посмотрим
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+4
-1


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