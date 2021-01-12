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Олимпик усилился защитником и хавбеком из Первой лиги
Богдан Векляк и Владислав Хамелюк стали олимпийцами
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Первыми зимними новичками донецкой команды стали защитник Богдан Векляк и полузащитник Владислав Хамелюк.
Оба футболиста подписали контракты с "Олимпиком" сроком на 2,5 года.
Векляк в своей новой команде будет выступать под №2, а Хамелюк – под №11.
Отметим, что Векляк начинал профессиональную карьеру в "Скале" (Стрый). Затем поиграл в молодежке "Карпат", после чего стал игроком "Горняка-Спорт, " где и выступал до недавнего момента.
Хамелюк — воспитанник каменец-подольского футбола, поигравший за "Скалу" и дубль запорожского "Металлурга". С 2016 года хавбек выступал за "Черноморец".
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