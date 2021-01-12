Олимпик усилился защитником и хавбеком из Первой лиги

" Олимпик " подписал контракты с двумя исполнителями.

Первыми зимними новичками донецкой команды стали защитник Богдан Векляк и полузащитник Владислав Хамелюк.

Оба футболиста подписали контракты с "Олимпиком" сроком на 2,5 года.

Векляк в своей новой команде будет выступать под №2, а Хамелюк – под №11.

Отметим, что Векляк начинал профессиональную карьеру в "Скале" (Стрый). Затем поиграл в молодежке "Карпат", после чего стал игроком "Горняка-Спорт, " где и выступал до недавнего момента.

Хамелюк — воспитанник каменец-подольского футбола, поигравший за "Скалу" и дубль запорожского "Металлурга". С 2016 года хавбек выступал за "Черноморец".