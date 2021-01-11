"Хотим дойти до финала Кубка Украины" - Йовичевич рассказал о планах Днепра-1 на весну

Главный тренер " Днепра-1 " Игор Йовичевич рассказал о том, как команда будет готовится к весенней части сезона.

- В каком состоянии команда после выхода из отпуска?

– Все хорошо. Думаю, что во время отпуска все сделали анализ того, что произошло в первый части чемпионата. Его мы можем разделить на два блока, когда в команде появился новый тренерский штаб.

Первый период был удачным, с хорошей игрой, когда команда показала на что способна, и что мы можем достойно конкурировать с соперниками в УПЛ, но с момента, как в команду пришла эпидемия коронавируса, нам уже не хватило ширины состава, от чего и пошли плохие результаты.

В этот период мы не могли найти эмоциональную и результативную стабильность, чтобы уйти в отпуск в хорошем настроении. Но все равно, все что тебя не убивает – делает сильнее, и думаю, что ребята за отпуск многое проанализировали и сделали правильные выводы. Убежден, что команда ожидает возобновления сезона в очень мотивированном состоянии.

- В такой ситуации психология выходит на первый план?

– Да. Психологическое состояние у нас было очень плохим, но сейчас прошел уже месяц, и я уверен, что команда поняла, что мы сами попали в такую ​​ситуацию, и сами можем все это изменить. Так что у команды достаточно аргументов, когда все здоровы.

Плюс через несколько дней мы рассчитываем на приобретение новых исполнителей, чтобы создать конкуренцию, а это очень важно для улучшения тренировочного процесса и результата на футбольном поле.

- Какие изменения произошли в составе команды? Сейчас нет только Коркишко и Чичикова?

– Да, мы попрощались с игроками, которые в свое время дали много для клуба, но надо освежить состав команды, как говорится, добавить свежей крови. Однако и тем игрокам, которые остались, надо будет доказывать свой уровень ежедневной работой, для того чтобы играть в основном составе. Ну, а те футболисты, которые к нам придут, надеюсь, усилят команду и повысят в ней конкуренцию.

- Уже определены планы подготовки ко второму кругу чемпионата?

– Да. Футболисты выполняли индивидуальные задания еще до первой тренировки. Сейчас у них будет несколько дней адаптации к футбольному полю, а уже в четверг отправляемся в Турцию, где у нас будет два сбора по 12 дней, между которыми три дня отдыха.

Там запланировано много матчей, и у нас есть время, чтобы подготовить определенные тактические схемы. Команда понимает, в каком она положении, и я вижу у ребят хорошее настроение, дисциплину и ответственность, поэтому убежден, что мы будем хорошо готовы к первой игре против "Ингульца".

- В первых же матчах надо будет показывать максимальный результат?

– Конечно, да. Начало чемпионата будет очень важным, ведь играем против соседей по турнирной таблице, против которых обязательно надо будет набирать очки. Будем ставить задачи на каждый матч отдельно.

Дай бог, все будет хорошо, у команды поднимется настроение, и это нам даст новые силы и на кубковый матч против "Александрии", который для нас будет принципиальным. Мы хотим дойти до финала Кубка Украины, но все же очень многое будет зависеть от того, как мы проведем первые матчи в чемпионате против "Ингульца" и "Олимпика".

Будем крепко работать на сборах. Конечно, футбол – это эмоциональная игра, но мы должны быть спокойными и верить в себя.