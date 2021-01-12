Вербич: Приход Мистера дал нам серьезный толчок

Вингер киевского "Динамо" Беньямин Вербичи в комментарии официальному сайту "бело-синих" подвел итоги прошлого года.

- Сразу после начала отпуска летал на пару дней в Лиссабон с другом. А потом - в Словению с семьей. С мамой, папой, братом, двоюродными сестрами, ведь мы долго не виделись. В Словении все закрыто, никуда нельзя уехать, так что все время был дома. А после праздников возобновил тренировки.

- Как оценишь прошлый год для "Динамо"?

- Первых полгода были нелегкими. Большое влияние пандемия коронавируса. Было очень тяжело. Мы долгое время тренировались индивидуально. Потом вернулись нормальные тренировки, но все равно было нелегко набрать форму. Однако мы все же, хоть и с трудом, задачу выполнили - завершили сезон на втором месте, при этом получили Кубок Украины.

Затем мы провели хорошие полгода - выиграли Суперкубок, пробились в Лигу чемпионов. Приход Мистера дал нам серьезный толчок, позволил сделать шаг вперед. Луческу нас как бы разбудил, мотивировал. И мы сначала поверили сами в себя, в свои силы, а затем и доказали на деле, показали болельщикам, на что способны - выйти в группу Лиги чемпионов и лидировать в чемпионате.

- Ты сегодня пришел на медосмотр последним. На футбольное поле также выходишь последним. Это тоже твой предрассудок?

- (смеется) Нет-нет, здесь нет никакой связи с этим предрассудком. Просто я был немного уставший после вчерашней тренировки, вот и приехал чуть позже. Зато практически всех врачей прошел без очереди. Вот только кровь сдал. Нет, вида крови я не боюсь. Да и вообще у меня фобий, связанных с докторами или больницами, нет. Важно следить за своим здоровьем.