Один из самых ярких нападающих Украины, автор "паненки" в ворота Швейцарии, празднует 36-летие

Сегодня День рождения празднует украинский нападающий Артем Милевский . Ему исполняется 36 лет.

С большим количеством достижений, скандалов, он всегда в топе интереса украинских болельщиков, где бы ни играл.

На счету воспитанника киевского "Динамо" яркие матчи в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, УПЛ, Кубке Украины, а также в молодежной и национальной сборной Украины. За "сине-желтых" Артем выступал на чемпионате мира в Германии, отличился там в 1/8 в серии пенальти, когда ударом "паненки" забросил мяч в ворота голкипера сборной Швейцарии.

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После невероятного десятилетия в киевском "Динамо" Милевский с очень переменным успехом выступал в Турции, Хорватии, Румынии, Венгрии и России.

Второй раз момент славы для "Мили" наступил уже в белорусском "Динамо" из города Брест. Вместе с этим клубом Артем стал чемпионом Беларуси. Сейчас в берестейцев наступили проблемы с финансовым положением, а у Милевского завершился контракт.

И вот, через 7 лет, Артем вернулся в Украину! Недавно Милевский подписал контракт со скромным клубом "Минай", который проводит дебютный сезон в УПЛ и нуждается в усилении на "весеннюю" часть чемпионата. Но не только "Минай", все болельщики Украины ждут возвращения в официальных матчах не всегда быстрого, не всегда счастливого, но точно одного из самых ярких форвардов Украины.