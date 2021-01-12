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Один из самых ярких нападающих Украины, автор "паненки" в ворота Швейцарии, празднует 36-летие

Премьер-лига
(1 голосов)

Или просто "Миля"

Один из самых ярких нападающих Украины, автор "паненки" в ворота Швейцарии, празднует 36-летие
Новина українською

Сегодня День рождения празднует украинский нападающий Артем Милевский. Ему исполняется 36 лет.

С большим количеством достижений, скандалов, он всегда в топе интереса украинских болельщиков, где бы ни играл.

На счету воспитанника киевского "Динамо" яркие матчи в Лиге чемпионов, Кубке УЕФА, УПЛ, Кубке Украины, а также в молодежной и национальной сборной Украины. За "сине-желтых" Артем выступал на чемпионате мира в Германии, отличился там в 1/8 в серии пенальти, когда ударом "паненки" забросил мяч в ворота голкипера сборной Швейцарии.

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После невероятного десятилетия в киевском "Динамо" Милевский с очень переменным успехом выступал в Турции, Хорватии, Румынии, Венгрии и России.

Второй раз момент славы для "Мили" наступил уже в белорусском "Динамо" из города Брест. Вместе с этим клубом Артем стал чемпионом Беларуси. Сейчас в берестейцев наступили проблемы с финансовым положением, а у Милевского завершился контракт.

И вот, через 7 лет, Артем вернулся в Украину! Недавно Милевский подписал контракт со скромным клубом "Минай", который проводит дебютный сезон в УПЛ и нуждается в усилении на "весеннюю" часть чемпионата. Но не только "Минай", все болельщики Украины ждут возвращения в официальных матчах не всегда быстрого, не всегда счастливого, но точно одного из самых ярких форвардов Украины.

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В статье: Артем Милевский День рождения ФК Минай Минай
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Комментарии (4)
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тутти-10 (Сумська область)
12.01.2021 в 10:30
З днем народження! Всього найкращого!
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0
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Hanter44 (Baburka)
12.01.2021 в 09:46
А что же его на этих страницах постоянно обгаживают? И динамовские фаны ,да и "блогеры" свой не скромный вклад добавляют ?
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+2
-3
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Serega1111 (Киев)
12.01.2021 в 11:17
А чего ты, чучело ка.ца.пское, здесь постоянно гадишь?
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+1
0
Dr. House (Подолье)
12.01.2021 в 11:30
Бабуину за то, что здесь гадит, кураторы приплачивают...
0
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