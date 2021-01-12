Вячеслав Грозный: Качараба - дисциплинированный и ответственный, а к Хлебасу нужен подход

Начало нового года ознаменовалось несколькими интересными переходами футболистов. На минувшей неделе главным ньюсмейкером стал отпраздновавший недавно 26-летний день рождения защитник Тарас Качараба, совершивший в чешском футболе переход из "Слована" (Либерец) в пражскую "Славию" на правах аренды. Вслед за этой новостью украинские болельщики вскоре стали смаковать другую - подписание коваливским "Колосом" контракта с 26-летним нападающим Дмитрием Хлебасом, до этого игравшим в черниговской "Десне".

Поделиться мнением по поводу новых шагов своих старых знакомых корреспондент UA-Футбол попросил Вячеслава Грозного.

- Так уж сложилось, что мало кто вспоминает тех тренеров, которые закладывали основы серьезного профессионального футбола, - начинает свой комментарий Вячеслав Викторович. - В том числе и работавших в детско-юношеском футболе специалистов. Не всегда отмечают это и журналисты. Все обращают внимание на того или другого футболиста тогда, когда он пришел в донецкий "Шахтер" или киевское "Динамо" и играет там в основном составе. В подобных случаях многие почему-то считают, что так и должно было быть. На самом деле в карьере игрока многое дают тренеры, работавшие с ним до появления в составе грандов или других серьезных клубов. До нашей совместной работы в "Говерле" Тарас Качараба не играл в клубах Премьер-лиги Украины, выступал лишь в юношеской команде - "Шахтер-3". Был ли шанс у него играть в "Шахтере"? В тот момент не было. Помните, какой тогда была донецкая команда и какие футболисты в ней выступали? Так что "Говерла" для Тараса был идеальным вариантом, и он правильно сделал, что пошел в эту команду. В ней Качараба получил тот опыт, которого до этого не имел.

Тарас Качараба после матча против "Мариуполя", в котором он забил свой единственный гол в УПЛ. 14 сентября 2014-й

В ту пору он был молодым парнем, получившим мое доверие и возможность играть в составе ужгородцев. Кроме Тараса Качарабы в нем было и много других молодых ребят, которых я взял из "Динамо", "Шахтера" и еще нескольких команд. Ведь тогда "Говерлы" как таковой не было, все футболисты до этого поуходили. С каждым из приглашенных ребят мне пришлось немало повозиться. Тогда их никто не знал, а некоторые из них (к примеру, Буяльский) спустя время доросли до сборной Украины. Кто знает, играл бы Качараба когда-нибудь в основном составе главной команды "Шахтера" или нет. Но он трудился, прогрессировал и на сегодняшний день добился права выступать в пражской "Славии" - одном из именитых чешских клубов. Тарас - парень добросовестный. У него хорошая техника, скорость и игра головой. Он дисциплинированный, воспитанный, с хорошим уровнем культуры.

Всегда хочется, чтобы подопечный прогрессировал, достигал высокого уровня. Мне, как и моим коллегам по "Говерле", приятно, что Качараба первый большой опыт Премьер-лиги получил именно в этом клубе. И в этом не только заслуга Грозного и всего тренерского штаба, а и врачей, массажистов, администраторов, клубного руководства. Этот факт останется в истории, ведь именно из ужгородской команды Тарас начал восхождение по ступенькам своей карьеры. Важно, чтобы он, как и другие футболисты, об этом помнили. Как и о тренерах резервной команды "Шахтера", как и о тренере юношеской сборной Украины Александре Петракове. Что бы кто ни говорил, а шанс от любого тренера получали все молодые ребята. Другое дело, что одни из сверстников Качарабы сумели им воспользоваться и себя реализовать, а другие - нет.

Тарас очень хотел играть, и очень старательно работал. Все ли у него сразу получалось? Нет, конечно же. Ни у одного игрока сразу ничего не получается, ведь это взрослый футбол. Знаете, у меня жесткие требования к защитникам: они не должны проигрывать единоборства "один в один". От них должен идти первый пас, они должны страховать партнеров. Увы, сегодня в мире очень мало классных защитников уровня ван Дейка. Поэтому в каждой игре игроки обороны допускают много ошибок, иногда даже забивая мячи в собственные ворота. Уж очень большая ответственность лежит на представителях этого амплуа. Качараба - весьма ответственный парень, и по поводу любого своего неудачного действия в "Говерле" он переживал. Мне кажется, что Тарас потом все это для себя разбирал, анализировал.

В ужгородской команде я использовал Качарабу не только на позиции центрального защитника, но и крайнего. Я для себя думал, что и при схеме в три центральных защитника он тоже сможет играть. Мне важно, чтобы футболист получал универсальные навыки. Я понимал, что для большинства игроков "Говерлы" выступление в составе этой команды лишь этапный момент, ведь они принадлежали разным клубом и играли в Ужгороде в аренде.

Рад, что многие ребята выросли и прошли хороший путь в футболе. Приятно, что и Качараба растет и прогрессирует. Могу ему пожелать, чтобы так было и в дальнейшем. "Славия", как и другой пражский гранд - "Спарта", большие клубы. У каждого тренера разные требования, и естественно, что нужно им соответствовать. Думаю, что у Тараса в "Славии" должно все получиться, ведь, как я уже сказал выше, он очень дисциплинированный и ответственный парень.

Дмитрий Хлёбас забил свой первый гол в УПЛ именно в составе "Говерлы" - 3 апреля 2015 года в ворота "Олимпика". В том же сезоне он отличился еще три раза, в частности, оформил дубль в игре с "Шахтером". По состоянию на январь 2020-му на его счету 31 гол в 112-ти матчах высшего дивизиона Чемпионата Украины

Среди тех, кто играл в бытность мою главным тренером "Говерлы", помимо Качарабы был еще один футболист - перешедший на днях в "Колос" Дмитрий Хлебас. Он очень хороший нападающий - острый, забивной. Очень важно найти подход к нему, научиться его обслуживать. Дело в том, что игроки линии нападения сами по себе немого эгоисты. Иногда они бьют по воротам, когда нужно отдать мяч находящемуся в более выгодной ситуации партнеру. Хлебас именно из такой категории футболистов. Но вместе с тем отмечу: благодаря тому, что он много бил (в том числе и на юношеском уровне), он много забивал. Если правильно использовать Дмитрия, показывая, как играют лучшие нападающие мира, умеющие в зависимости от ситуации как пробивать, так и отдавать, то он будет еще полезнее. Хотя сам по себе Хлебас игрок не жадный - просто он агрессивно нацелен на ворота. Это его умение должно помочь «Колосу».