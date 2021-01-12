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(Анти) Герой футбольного дня. Александр Филлипов

Премьер-лига
(3 голосов)

Пути для отхода остались?

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Филлипов
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Не факт, что при переходе в "Динамо", "Зарю" или любую другую украинскую команду было бы лучше. Вполне вероятно, что Филлипов – это игрок только одной команды. Таких примеров в истории футбола много.

Возьмем за образец двух знаковых игроков Примеры. Яго Аспас без устали зажигает в "Сельте" уже много лет, имеет опыт игры за сборную Испании, но в "Ливерпуле" не показал даже пятой части своего таланта. Хесус Навас хоть и играл относительно успешно за пределами "Севильи", но постоянно скучал по дому. Только здесь он чувствует себя в своей тарелке.

Филлипов не заиграл в "Сент-Трюйдене", но, будем откровенны, у него и в Украине есть только один классный сезон. В сезоне 2019/20 он забил за "Десну" восемнадцать голов, однако перед тем его лучший элитный сезонный показатель составлял пять точных ударов. Дважды более десяти голов за сезон Филлипов забивал за "Десну" в Первой лиге. Однако серьезно оперировать этими показателями не стоит.

(Анти) Герой футбольного дня. Александр Филлипов - изображение 1

Пример Филлипова в очередной раз разрушает устоявшиеся стереотипы о необходимости покидать "теплую ванну" в определенном возрасте. Руслан Малиновский в Бельгию переезжал юным по футбольным меркам и постепенно смог пробиться в "Аталанту" и привлечь к себе внимание грандов Серии А. А юный Бека Вечиберадзе из Испании транзитом через Латвию оказался в низшем дивизионе Бельгии и практически исчез с радаров. Этот алогичный ряд можно продолжить примерами Ярмоленко, Зинченко, Безуса и многими другими.

Филлипову не стоит опускать руки. Смена тренера в команде – это действительно важный фактор для футболиста, особенно если тебя приглашают под конкретный проект. У Романа Безуса в "Сент-Трюйдене" тоже были сложные моменты, но помогли остаться в Бельгии относительно раскрученное имя и хорошая работа агентов. У Александра такого имени нет. Поэтому после Бельгии – или третьесортные футбольные чемпионаты вроде Эстонии, Латвии или Венгрии, или же возвращаться в УПЛ.

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(Анти) Герой футбольного дня. Александр Филлипов - изображение 2

Благо, в Украине у Филлипова – хорошая пресса, и найти себе команду не составит труда.

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В статье: Десна (Чернигов) герой футбольного дня Александр Филлипов
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Комментарии (9)
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fabo69
12.01.2021 в 13:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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0
0
avatar
Alex7Chapman (Кропивницький)
12.01.2021 в 13:41
Філіппов Філліпов...у такі роки - Європу "підкорювати" необдумано
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0
0
Andriy Mironyuk
12.01.2021 в 13:35
Дуже суб'єктивно. Чому антигерой? Як на мене Філіпов з тієї категорії форвардів. що не забивають багато. Згадайте якою була результативність Луіса Адріано чи Факундо ферейри в Шахтарі? А вони ж мали в якості "підносчиків снарядів" бразильский півзахист гірників. У Філіпова цього точно немає, і по великому рахунку й в Україні не було. Не усім штампувати голи пачками, хтось може по 5 голів за сезон мати, але при цьому робити багато чорнової роботи.
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0
0
ПРАЗДНИК (ЧЕРНИГОВ)
12.01.2021 в 13:24
Автор дибил, к чему приставка АНТИ?
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0
-1
Alex-696 (Немирів)
12.01.2021 в 13:28
А що, Філіпов кращий в СТ?
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0
0
Молоток (Атюша)
12.01.2021 в 13:08
Назад в Десну і все буде добре.
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+1
0
Бутига (Чернигов)
12.01.2021 в 13:02
Чтобы отбить деньги, будут искать клуб не хуже Ст.Тр. Я смотрел игры,Филипов был не хуже аборигенов. Не разделяю пессимизм автора.Новый тренер просто не меняет победный состав,а он,увы,получился без Александра.Возможно после проигрыша Брюгге найдется место и Филиппову.
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+1
-1
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.01.2021 в 12:43
А може в Смоктар? У них навіть такого нападника немає, крім престарілого мораеса.
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+2
-1
Artemanat (Кривой Рог)
12.01.2021 в 12:34
В Венгрию к Реброву
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-2


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