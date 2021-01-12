(Анти) Герой футбольного дня. Александр Филлипов

Не факт, что при переходе в "Динамо", "Зарю" или любую другую украинскую команду было бы лучше. Вполне вероятно, что Филлипов – это игрок только одной команды. Таких примеров в истории футбола много.

Возьмем за образец двух знаковых игроков Примеры. Яго Аспас без устали зажигает в "Сельте" уже много лет, имеет опыт игры за сборную Испании, но в "Ливерпуле" не показал даже пятой части своего таланта. Хесус Навас хоть и играл относительно успешно за пределами "Севильи", но постоянно скучал по дому. Только здесь он чувствует себя в своей тарелке.

Филлипов не заиграл в "Сент-Трюйдене", но, будем откровенны, у него и в Украине есть только один классный сезон. В сезоне 2019/20 он забил за "Десну" восемнадцать голов, однако перед тем его лучший элитный сезонный показатель составлял пять точных ударов. Дважды более десяти голов за сезон Филлипов забивал за "Десну" в Первой лиге. Однако серьезно оперировать этими показателями не стоит.

Пример Филлипова в очередной раз разрушает устоявшиеся стереотипы о необходимости покидать "теплую ванну" в определенном возрасте. Руслан Малиновский в Бельгию переезжал юным по футбольным меркам и постепенно смог пробиться в "Аталанту" и привлечь к себе внимание грандов Серии А. А юный Бека Вечиберадзе из Испании транзитом через Латвию оказался в низшем дивизионе Бельгии и практически исчез с радаров. Этот алогичный ряд можно продолжить примерами Ярмоленко, Зинченко, Безуса и многими другими.

Филлипову не стоит опускать руки. Смена тренера в команде – это действительно важный фактор для футболиста, особенно если тебя приглашают под конкретный проект. У Романа Безуса в "Сент-Трюйдене" тоже были сложные моменты, но помогли остаться в Бельгии относительно раскрученное имя и хорошая работа агентов. У Александра такого имени нет. Поэтому после Бельгии – или третьесортные футбольные чемпионаты вроде Эстонии, Латвии или Венгрии, или же возвращаться в УПЛ.

Благо, в Украине у Филлипова – хорошая пресса, и найти себе команду не составит труда.