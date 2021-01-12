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Датский полузащитник Динамо: Больше не хочу болеть - хочу играть в футбол

Премьер-лига
(2 голосов)

Травматичний легионер

Датский полузащитник Динамо: Больше не хочу болеть - хочу играть в футбол
Новина українською

Центральный полузащитник "Динамо", датский легионер Миккель Дуелунд, поделился ожиданиями от 2021 года.

Прошлый год был для меня трудным. Надеюсь, что 2021-й будет лучшим. Не хочу больше болеть, хочу играть в футбол и показывать, на что способен.

Вчера увиделся со своими партнерами по команде. Приятно вернуться и потренироваться с ребятами, были в хороших кондициях. С Луческу обмолвились несколькими словами.

В сезону 2020/2021 в УПЛ датчанин провел 2 матча.

Читайте такжеДуэлунд в Дании начал индивидуальную подготовку к весенней части сезона
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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд Миккель Дуэлунн
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Источник:
Динамоманія

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Комментарии (1)
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fabo69
12.01.2021 в 13:45
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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