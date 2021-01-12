Датский полузащитник Динамо: Больше не хочу болеть - хочу играть в футбол

Центральный полузащитник " Динамо ", датский легионер Миккель Дуелунд, поделился ожиданиями от 2021 года.

Прошлый год был для меня трудным. Надеюсь, что 2021-й будет лучшим. Не хочу больше болеть, хочу играть в футбол и показывать, на что способен.

Вчера увиделся со своими партнерами по команде. Приятно вернуться и потренироваться с ребятами, были в хороших кондициях. С Луческу обмолвились несколькими словами.