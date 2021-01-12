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Датский полузащитник Динамо: Больше не хочу болеть - хочу играть в футбол
Травматичний легионер
Центральный полузащитник "
Прошлый год был для меня трудным. Надеюсь, что 2021-й будет лучшим. Не хочу больше болеть, хочу играть в футбол и показывать, на что способен.
Вчера увиделся со своими партнерами по команде. Приятно вернуться и потренироваться с ребятами, были в хороших кондициях. С Луческу обмолвились несколькими словами.
В сезону 2020/2021 в УПЛ датчанин провел 2 матча.
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Источник:Динамоманія
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fabo69
12.01.2021 в 13:45
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