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Валерий Бондарь выделил главную черту тренера Луиша Каштру

Премьер-лига
(1 голосов)

Залог успеха

Валерий Бондарь выделил главную черту тренера Луиша Каштру
Новина українською

Защитник "Шахтера" Валерий Бондарь поделился мнением о главном тренере команды португальце Луишу Каштру.

Он хороший мотиватор. Находит те слова в очень важный момент, когда их нужно сказать, что нужно сделать в любой момент тренировки или на теории. Конечно, он очень доверяет всем нам.

В сплоченности и командных действиях залог нашего и его успеха.

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В статье: Шахтер (Донецк) Валерий Бондарь
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Комментарии (1)
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fabo69
12.01.2021 в 13:44
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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