Премьер-лига
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Валерий Бондарь выделил главную черту тренера Луиша Каштру
Залог успеха
Защитник "
Он хороший мотиватор. Находит те слова в очень важный момент, когда их нужно сказать, что нужно сделать в любой момент тренировки или на теории. Конечно, он очень доверяет всем нам.
В сплоченности и командных действиях залог нашего и его успеха.
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Источник:Футбольний формат
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fabo69
12.01.2021 в 13:44
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