Валерий Бондарь выделил главную черту тренера Луиша Каштру

Защитник " Шахтера " Валерий Бондарь поделился мнением о главном тренере команды португальце Луишу Каштру.

Он хороший мотиватор. Находит те слова в очень важный момент, когда их нужно сказать, что нужно сделать в любой момент тренировки или на теории. Конечно, он очень доверяет всем нам.

В сплоченности и командных действиях залог нашего и его успеха.