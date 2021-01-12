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Заря - Ракув. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча

Премьер-лига
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Смотреть онлайн прямую трансляцию контрольного матча Заря - Ракув, 12 января 2021

Заря - Ракув. Смотреть онлайн, прямая видео трансляция матча
Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция первого контрольного матча луганской Зари в рамках подготовки ко второй части сезона. Соперником команды Виктора Скрипника будет Ракув, который в чемпионате Польши занимает второе место после 14-ти сыгранных туров. Заря, напомним, пока четвертая в УПЛ. Начало игры в 16:00.

Контрольный матч. 12 января
Заря 16:00 Ракув

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В статье: Заря (Луганск) Контрольные матчи
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