  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря спасла ничью в первом спарринге на сборах в Турции
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря спасла ничью в первом спарринге на сборах в Турции

Премьер-лига
(5 голосов)

Дважды отыгрывались

Заря спасла ничью в первом спарринге на сборах в Турции
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заря" вышла на этот поединок в практически боевом составе: обращали на себя внимание выход в центре обороны Иванисени (Назарина в опорной зоне), а также появление на острие Аллахяра, а не Гладкого. Также отмечаем выход на левом фланге Емца, который вернулся в клуб после аренды в "Колосе". Игра защитника, прямо скажем, не впечатлила, поэтому вопросы, кто должен закрывать эту зону в официальных матчах "Зари", всё ещё на повестке дня стоят. Очень большие проблемы у луганчан были с выходом из обороны через вратаря: второй-третий пас завершался потерей ещё на своей половине поля. Именно так поляки забили в ворота Николя Василя второй гол в матче.

Первое взятие ворот украинской команды случилось после бездумного фола Вернидуба в своей штрафной, когда соперник находился спиной к воротам. К счастью, моментально получилось отыграться: вертикальный пас в полукруг штрафной, Аллахяр скинул в касание на Громова, Артём подработал и пробил в левую "шестёрку".

Особых моментов у луганчан, чтобы спастись не было. Но шанс нашли благодаря вторым в игре пенальти, теперь уже в пользу "Зари", его успешно реализовал Фаворов.

Следующий поединок в Турции "Заря" проведёт также против поляков: 15 января состоится игра против "Пяста".

Читайте такжеБольше материалов автора об украинском футболе читайте в телеграм-канале "Халат Милевского"

"Заря" - "Ракув" 2:2
Голы: Громов 56, Фаворов 82 (пен.) - Гутковскис 54 (пен.), Литва 65
"Заря" (старт): Шевченко (Василь 46), Вернидуб (Абу Ханна 56), Иванисеня, Фаворов, Юрченко (Хомченовский 56), Назарина, Емец (Жуниньо 77), Кочергин, Кабаев (Казаков 77), Сайядманеш (Алефиренко 70), Громов (Гринь 70)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Контрольные матчи Ракув (Ченстохова)
Оцените этот материал:
(5 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
fabo70
12.01.2021 в 19:33
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
Ответить
0
0
дедушка (Сумы)
12.01.2021 в 18:42
Странно,а по отзывам на сайте болел Зари Емец сыграл очень даже неплохо.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...