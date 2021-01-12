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Заря спасла ничью в первом спарринге на сборах в Турции
Дважды отыгрывались
"Заря" вышла на этот поединок в практически боевом составе: обращали на себя внимание выход в центре обороны Иванисени (Назарина в опорной зоне), а также появление на острие Аллахяра, а не Гладкого. Также отмечаем выход на левом фланге Емца, который вернулся в клуб после аренды в "Колосе". Игра защитника, прямо скажем, не впечатлила, поэтому вопросы, кто должен закрывать эту зону в официальных матчах "Зари", всё ещё на повестке дня стоят. Очень большие проблемы у луганчан были с выходом из обороны через вратаря: второй-третий пас завершался потерей ещё на своей половине поля. Именно так поляки забили в ворота Николя Василя второй гол в матче.
Первое взятие ворот украинской команды случилось после бездумного фола Вернидуба в своей штрафной, когда соперник находился спиной к воротам. К счастью, моментально получилось отыграться: вертикальный пас в полукруг штрафной, Аллахяр скинул в касание на Громова, Артём подработал и пробил в левую "шестёрку".
Особых моментов у луганчан, чтобы спастись не было. Но шанс нашли благодаря вторым в игре пенальти, теперь уже в пользу "Зари", его успешно реализовал Фаворов.
Следующий поединок в Турции "Заря" проведёт также против поляков: 15 января состоится игра против "Пяста".
"Заря" - "Ракув" 2:2
Голы: Громов 56, Фаворов 82 (пен.) - Гутковскис 54 (пен.), Литва 65
"Заря" (старт): Шевченко (Василь 46), Вернидуб (Абу Ханна 56), Иванисеня, Фаворов, Юрченко (Хомченовский 56), Назарина, Емец (Жуниньо 77), Кочергин, Кабаев (Казаков 77), Сайядманеш (Алефиренко 70), Громов (Гринь 70)
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