Денису Попову за время отпуска запомнился матч Серии А

Центральный защитник киевского " Динамо " Денис Попов прокомментировал возвращение своей команды к тренировкам и рассказал, какой футбол смотрел в отпуске.

- Как прошел первый тренировочный день?

- Это были втягивающие занятия. Несколько дней мы будем заниматься на своей базе, а затем отправляемся в ОАЭ, где уже будет основная работа. Но тренерский штаб пока не озвучивал детальный план, как мы будем готовиться.

- Цыганков говорил, что сейчас, когда у нас пауза, очень тяжело смотреть футбол по телевизору. Ты следил за европейскими чемпионатами, пытался отвлечься?

- Когда удавалось и было время, то смотрел - в частности, из тех, что запомнились, это игра между "Миланом" и "Ювентусом".