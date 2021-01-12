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Денису Попову за время отпуска запомнился матч Серии А

Премьер-лига
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Готовится к поездке в ОАЭ

Денису Попову за время отпуска запомнился матч Серии А
Новина українською

Центральный защитник киевского "Динамо" Денис Попов прокомментировал возвращение своей команды к тренировкам и рассказал, какой футбол смотрел в отпуске.

- Как прошел первый тренировочный день?

- Это были втягивающие занятия. Несколько дней мы будем заниматься на своей базе, а затем отправляемся в ОАЭ, где уже будет основная работа. Но тренерский штаб пока не озвучивал детальный план, как мы будем готовиться.

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- Цыганков говорил, что сейчас, когда у нас пауза, очень тяжело смотреть футбол по телевизору. Ты следил за европейскими чемпионатами, пытался отвлечься?

- Когда удавалось и было время, то смотрел - в частности, из тех, что запомнились, это игра между "Миланом" и "Ювентусом".

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Динамо (Киев) Милан (Италия) Денис Попов тренировочный сбор
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Источник:
Динамо

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