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Денису Попову за время отпуска запомнился матч Серии А
Готовится к поездке в ОАЭ
Центральный защитник киевского "
- Как прошел первый тренировочный день?
- Это были втягивающие занятия. Несколько дней мы будем заниматься на своей базе, а затем отправляемся в ОАЭ, где уже будет основная работа. Но тренерский штаб пока не озвучивал детальный план, как мы будем готовиться.
- Цыганков говорил, что сейчас, когда у нас пауза, очень тяжело смотреть футбол по телевизору. Ты следил за европейскими чемпионатами, пытался отвлечься?
- Когда удавалось и было время, то смотрел - в частности, из тех, что запомнились, это игра между "Миланом" и "Ювентусом".
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