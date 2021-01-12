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Игроки Олимпика рассказали, как команда выходила с отпуска

Премьер-лига
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Некоторые игроки набрали лишние килограммы

Игроки Олимпика рассказали, как команда выходила с отпуска
Новина українською

Игроки Олимпика Орест Лебеденко и Евгений Цымбалюк в интервью Футбол NEWS рассказали о том, как команда вышла с отпуска.

"Темур Чогадзе 100% набрал лишние килограммы. Это даже не обсуждается, по нему видно сразу. Если честно, то после праздников очень хотелось вернуться к тренировкам. Я рад возвращению в команду и тому, что скоро возобновятся тренировки. Надеюсь у нас все получится. Мы показали вначале сезона, как мы можем играть. Уверен - будет еще лучше", - сказал Лебеденко.

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"Я загадал желание, чтобы Олимпик попал в зону Лиги Европы. Настроение хорошее, уже устали отдыхать. Рады видеть друг друга, уже соскучились по тренировкам. Настроение в команде отличное. Сборы - это всегда нелегко. Главное - это настрой команды, чтобы все полностью отдавались делу" - добавил Цымбалюк.

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В статье: Олимпик (Донецк) Орест Лебеденко Евгений Цимбалюк
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Источник:
footballua.tv

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