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Игроки Олимпика рассказали, как команда выходила с отпуска
Некоторые игроки набрали лишние килограммы
Игроки Олимпика Орест Лебеденко и Евгений Цымбалюк в интервью Футбол NEWS рассказали о том, как команда вышла с отпуска.
"Темур Чогадзе 100% набрал лишние килограммы. Это даже не обсуждается, по нему видно сразу. Если честно, то после праздников очень хотелось вернуться к тренировкам. Я рад возвращению в команду и тому, что скоро возобновятся тренировки. Надеюсь у нас все получится. Мы показали вначале сезона, как мы можем играть. Уверен - будет еще лучше", - сказал Лебеденко.
"Я загадал желание, чтобы Олимпик попал в зону Лиги Европы. Настроение хорошее, уже устали отдыхать. Рады видеть друг друга, уже соскучились по тренировкам. Настроение в команде отличное. Сборы - это всегда нелегко. Главное - это настрой команды, чтобы все полностью отдавались делу" - добавил Цымбалюк.
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