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Жерсон Родригес: В нынешнем сезоне мы не были еще полностью готовы играть в Лиге чемпионов

Премьер-лига
(1 голосов)

Но в новом сезоне команда станет сильнее

Жерсон Родригес: В нынешнем сезоне мы не были еще полностью готовы играть в Лиге чемпионов
Новина українською

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес рассказал о своем отпуске и подвел черту под завершившимся годом.

- Жерсон, как провел отпуск, новогодние праздники?

- Отпуск однозначно удался. Сначала я побыл в Люксембурге с сыном, семьей. Затем мы все вместе отправились в Португалию и собрались уже большой семьей со всеми родственниками. Все было замечательно, мы встретили Новый год в Лиссабоне. Это были сказочные выходные, которые я провел с родными и друзьями.

- Как бы ты оценил последние полгода после возвращения из аренды?

- Безусловно, это был хороший период и для меня, и для команды. Мы начали сезон с огромной мотивацией, новый тренер вселил в нас уверенность. Я чувствовал себя в команде как рыба в воде, думаю, как и все остальные. Надеюсь, что после зимнего перерыва мы продолжим в том же духе и доведем дело до конца, завоевав в конце сезона чемпионство и Кубок. И тогда в новом сезоне мы вновь будем выступать в Лиге чемпионов. Считаю, что в нынешнем сезоне мы не были еще полностью готовы играть в Лиге чемпионов. Но в новом сезоне мы уже будем сильнее.

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В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
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Источник:
ФК Динамо

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