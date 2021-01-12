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Жерсон Родригес: В нынешнем сезоне мы не были еще полностью готовы играть в Лиге чемпионов
Но в новом сезоне команда станет сильнее
Вингер "
- Жерсон, как провел отпуск, новогодние праздники?
- Отпуск однозначно удался. Сначала я побыл в Люксембурге с сыном, семьей. Затем мы все вместе отправились в Португалию и собрались уже большой семьей со всеми родственниками. Все было замечательно, мы встретили Новый год в Лиссабоне. Это были сказочные выходные, которые я провел с родными и друзьями.
- Как бы ты оценил последние полгода после возвращения из аренды?
- Безусловно, это был хороший период и для меня, и для команды. Мы начали сезон с огромной мотивацией, новый тренер вселил в нас уверенность. Я чувствовал себя в команде как рыба в воде, думаю, как и все остальные. Надеюсь, что после зимнего перерыва мы продолжим в том же духе и доведем дело до конца, завоевав в конце сезона чемпионство и Кубок. И тогда в новом сезоне мы вновь будем выступать в Лиге чемпионов. Считаю, что в нынешнем сезоне мы не были еще полностью готовы играть в Лиге чемпионов. Но в новом сезоне мы уже будем сильнее.
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