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"Ничего нового. Только цифры меняются". Милевский показал, как празднует свой ДР и получил поздравления от Срны

Премьер-лига
(1 голосов)

Артему - 36

"Ничего нового. Только цифры меняются". Милевский показал, как празднует свой ДР и получил поздравления от Срны
Новина українською

Сегодня 36 лет исполнилось эпатажному украинскому форварду "Миная" Артему Милевскому.

Украинец показал, как он проводит свой праздничный день.

"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются. 36", - написал Милевский в Instagram.

Интересно, что Артема в комментариях поздравил и Дарио Срна.

"С Днем Рождения дружище, увидимся", - написал легендарный игрок "Шахтера".

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В статье: Артем Милевский ФК Минай
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