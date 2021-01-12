"Ничего нового. Только цифры меняются". Милевский показал, как празднует свой ДР и получил поздравления от Срны

Сегодня 36 лет исполнилось эпатажному украинскому форварду "Миная" Артему Милевскому.

Украинец показал, как он проводит свой праздничный день.

"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются. 36", - написал Милевский в Instagram.

Интересно, что Артема в комментариях поздравил и Дарио Срна.

"С Днем Рождения дружище, увидимся", - написал легендарный игрок "Шахтера".