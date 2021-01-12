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"Ничего нового. Только цифры меняются". Милевский показал, как празднует свой ДР и получил поздравления от Срны
Артему - 36
Сегодня
Украинец показал, как он проводит свой праздничный день.
"Ничего нового. Две тренировки и начало сборов в этот день. Только цифры меняются. 36", - написал Милевский в Instagram.
Интересно, что Артема в комментариях поздравил и Дарио Срна.
"С Днем Рождения дружище, увидимся", - написал легендарный игрок "Шахтера".
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