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Русин продолжает восстанавливаться после травмы и не поедет с Динамо на зимние сборы

Премьер-лига
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Форвард продолжает залечивать перелом ключицы

Русин продолжает восстанавливаться после травмы и не поедет с Динамо на зимние сборы
Новина українською

В ноябре нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин перенес операцию после перелома ключицы.

На данный момент форвард продолжает курс реабилитации и не поедет с киевлянами на зимние сборы. Об этом сообщил сам игрок.

"Отпуск прошел так себе, потому что я был и остаюсь травмированным. Первые три недели было тяжело. Не мог сам одеться. А так был с семьей, у меня родился сын. Отпуск прошел нормально. Ни хорошо, ни плохо.

Говорил ли с Луческу о дальнейших планах? Еще нет", - рассказал Русин.

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В статье: Динамо (Киев) Назарий Русин
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Источник:
Динамомания

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