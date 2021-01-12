Русин продолжает восстанавливаться после травмы и не поедет с Динамо на зимние сборы

В ноябре нападающий киевского "Динамо" Назарий Русин перенес операцию после перелома ключицы.

На данный момент форвард продолжает курс реабилитации и не поедет с киевлянами на зимние сборы. Об этом сообщил сам игрок.

"Отпуск прошел так себе, потому что я был и остаюсь травмированным. Первые три недели было тяжело. Не мог сам одеться. А так был с семьей, у меня родился сын. Отпуск прошел нормально. Ни хорошо, ни плохо.

Говорил ли с Луческу о дальнейших планах? Еще нет", - рассказал Русин.