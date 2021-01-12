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Федык: Кухаревич тренируется с Рухом, а что будет дальше - посмотрим

Премьер-лига
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Главный тренер Руха рассказал о зимних трансферах команды

Федык: Кухаревич тренируется с Рухом, а что будет дальше - посмотрим
Новина українською

Главный тренер "Руха" Иван Федык в эфире ТК "Футбол" рассказал, какие позиции планирует усилить его команда в зимнее трансферное окно.

"Я, думаю, что у нас не будет много новичков. Сейчас мы ищем игроков на все позиции, кроме вратаря.

Что касается Кухаревича, то он тренируется с нами, а что будет дальше - посмотрим", - сказал Иван Федык.

Напомним, что ранее президент клуба Григорий Козловский заявлял о зимнем трансфере форварда команды Николая Кухаревича в "Андерлехт", который до сих пор не состоялся.

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В статье: Рух (Львов) Николай Кухаревич Иван Федык
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Источник:
ТК Футбол

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