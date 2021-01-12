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Федык: Кухаревич тренируется с Рухом, а что будет дальше - посмотрим
Главный тренер Руха рассказал о зимних трансферах команды
Главный тренер "
"Я, думаю, что у нас не будет много новичков. Сейчас мы ищем игроков на все позиции, кроме вратаря.
Что касается Кухаревича, то он тренируется с нами, а что будет дальше - посмотрим", - сказал Иван Федык.
Напомним, что ранее президент клуба Григорий Козловский заявлял о зимнем трансфере форварда команды Николая Кухаревича в "Андерлехт",
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Источник:ТК Футбол
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