Федык: Кухаревич тренируется с Рухом, а что будет дальше - посмотрим

Главный тренер " Руха " Иван Федык в эфире ТК "Футбол" рассказал, какие позиции планирует усилить его команда в зимнее трансферное окно.

"Я, думаю, что у нас не будет много новичков. Сейчас мы ищем игроков на все позиции, кроме вратаря.

Что касается Кухаревича, то он тренируется с нами, а что будет дальше - посмотрим", - сказал Иван Федык.